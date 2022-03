Voyage électronique dans une France expérimentale à l’occasion de la réédition chez Born Bad Records, de "Polaroïd/Roman/Photo" de Ruth.

Ruth "Polaroïd/Roman/Photo" de Ruth © Born Bad Records

Souvenez-vous l'année 1985. Si vous n'y étiez pas quelques images : le Rainbow Warrior de Greenpeace coule dans le port d'Auckland, en France Michel Rocard démissionne du gouvernement, c'est aussi l'ouverture du premier des Restaus du Coeur, Mats Willander joue contre Ivan Lendl à Roland Garros, Christo et Jeanne Claude emballent le Pont Neuf à Paris et au fond de l’océan Atlantique, l'expédition menée par Robert Ballard retrouve l'épave du Titanic.

Il s’agit ici de retrouver non pas l’épave d’un monument d’orgueil mais de savourer ce qui peut-être n’a pas su être apprécié en son temps, l’album Polaroïd/Roman/Photo de Ruth.

De quoi s’agit-il ? Et bien avant tout de l’organisation des sons et des mots :

Mabelle, un extrait de l’album de Ruth, Polaroïd/Roman/Photo paru en 1985 et resté longtemps très difficile à trouver.

"Il attend ma belle, couché sur son lit - Je ne viendrai pas" répondent les chœurs au refrain de ce morceau.

Il y eut peu d’écho à la sortie de ce disque de Ruth en 1985 et pourtant des années plus tard, en 2004 quand les DJ Marc Colin et Ivan Smagghe remettent la main sur le titre Polaroïd/Roman/Photo, plusieurs labels et collectionneurs vont se pencher de près sur ce disque aussi curieux que son auteur, un certain Thierry Müller, fou d’expérimentations sonores (fan de Pierre Henry comme de CAN qui avait déjà eu différents projets sous les noms d'ARCANE, ILITCH ou plus tard CRASH.

Il choisit le nom de Ruth M. Ellyeri, anagramme de Thierry Müller et alter ego féminin qui aime "les flash Sentimentaux".

"J'avais envie de faire un morceau pour faire danser les filles en se moquant des garçons" : confie Thierry Müller, la réédition qui vient de paraître chez Born Bad Records vous en dira plus, et vous fera peut-être le même effet que film sorti lui aussi en 1985 : Retour vers le futur.

Ruth avec Polaroïd/Roman/Photo, l’album entier, agrémenté de bonus, demo et mix inédit est édité chez Born Bad Records