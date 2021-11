Charlyn Marie "Chan" Marshall, alias Cat Power revient, avec des chansons, des covers dont elle a secret.

La chanteuse et parolière Cat Power sur scène au festival Madcool le 13 juillet 2019 à Madrid, en Espagne. © Getty / Mariano Regidor/Redferns

Cat Power annonce son retour avec Covers, une nouvelle salve de reprises comme son nom l’indique, faisant suite à deux premiers volumes parus en 2000 et 2008.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Je t’en prie rends-moi meilleure, Je t’en prie rends-moi puissante » : voilà des mots qui résonnent si l’on parle de reprise. Un peu comme si la chanson vous demandait de bien l’interpréter. Et bien il se trouve qu’avec Cat Power, une chanson a toutes les chances de trouver des forces nouvelles.

« Pa Pa Power » cette chanson de Ryan Gosling (oui oui le beau gosse de Drive, le comédien de Lala Land a aussi écrit des chansons) fait partie de l’album « Covers » nouveau recueil de reprises de Cat Power, qui sortira le 14 janvier prochain.

L’exercice des reprises, des « covers » c’est la mode en ce moment : Jarvis Cocker reprend des chansons françaises (Tip Top - Chansons d’ennui), le chanteur de Depeche Mode Dave Gahan sort lui aussi aujourd’hui un album de reprises (Imposter). Mais chez Cat Power ce n’est pas un pas de côté, elle fait des reprises depuis des années, elle a même déjà sorti deux albums entiers de reprises (The Covers Record en 2000 et Jukebox en 2008). Et ses choix en disent toujours très longs :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« A Pair Of Brown Eyes » (un paire d’yeux marrons) par Cat Power : un chanson des Pogues ici très solennelle. Oui les pubs et l’Irlande fantastique de Shane Mc Gowan on l’air loin et pourtant le texte résonne incroyablement encore chez elle.

Cat Power trouve dans les chansons des autres une autre façon de déployer encore son expressivité, son talent unique pour faire résonner un texte et une mélodie.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Je vous recommande (si jamais vous aviez encore des doutes) la lecture acoustique totalement inattendue de « I Can Get No (Satisfaction) » des Stones (qui soudainement faisait entendre non plus une frustration rageuse mais une lassitude immense) ou encore « Yesterday is Here » de Tom Waits, qu’elle chantait sans perdre rien de sa force brute râpeuse, capable d'y trouver même encore des recoins noirs inexplorés.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Dans ce prochain recueil on devrait trouver des reprises de Billie Holiday, d’Iggy Pop, de Lana Del Rey… Celle qu’on a choisie sur France inter c’est “Bad Religion” morceau de Frank Ocean (je vous laisse aller comparer les deux version de votre côté) comme une prière profane (et désespérée)…

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Bad Religion » par Cat Power : son album Covers sortira en janvier.