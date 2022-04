Alain Bashung au sommet, dans le son et la forme. En 1981 sort l'album Pizza d'Alain Bashung, son troisième, celui qui l'installera définitivement dans le paysage français grâce au fameux "Vertige de l'amour".

l'auteur-compositeur-interprète Alain Bashung en concert en 1981 © AFP / COLLECTION CHRISTOPHEL © PHOTOTHEQUE LECOEUVRE

Et la tournée qui suit confirme sur scène la force de l’équipe qui accompagne Bashung, que ce soit du côté des textes ou des musiciens Olivier Guindon (guitare) François Delage (basse) Manfred Kovacic (claviers et saxophones) et Philippe Draï (batterie).

Cette captation du 22 mai 1981 à Troyes, c’est le plus ancien des enregistrements sur scène de Bashung,

Sont déjà parus : Live Tour 85', puis Tour Novice (1992), Confessions Publique (1995) La Tournée des grands espaces (2004) Dimanches à l'Élysée (tournée 2008-2009)

Orfèvre du parlé-chanté tellement français, capable de rouler sur tous les rythmes, comme ici dans "Squeezé" : accent funk et phrasé ciselé;

Squeezé Alain Bashung qui se promène en effet sur tous les rythmes dans ce concert.

Il y a à la fois du rockabilly, de l’après-punk et du reggae dans cette tournée de 1981, on croirait presque entendre un concert des Clash dans la langue de Molière. Sauf que c’est celle de Boris Bergman avec Bashung. Le parolier aura sans doute aura fait beaucoup pour dessiner les contours de ce chanteur distancié et fragile à la fois, capable de chanter "J'arrive au poteau toujours bien coiffé" ou "J'suis cow-bow à Paname et c'est la faute à Dylan"

Ou même "Yé n'en pé plou" (dans la chanson « Rebel ») ou bien : J'ai crevé l'oreiller J'ai dû rêver trop fort (si tu préfères)

Il y a une pelletée d’idées brillantes, sans trucs ni toc chez Bergman pour Bashung : "Ca me coûte le goutte à goutte" (dans "Je fume pour oublier que tu bois") et puis des textes troubles comme "Toujours sur la ligne blanche" ici hurlé à la Lune… On part le long des golfs pas très clairs si vous voulez bien, vous savez celle où justement il dit qu'aujourd'hui « c'est vendredi et j'aimerai bien qu'on m'aime » : Oh Gaby

Bashung et ce concert Live 81 jusqu’ici inédit vient de paraître chez Barclay