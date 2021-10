Boost 3000, ce jeune et talentueux “Club des 5” qui aime la musique pop et les chansons françaises, sort son premier opus : "Quel Album".

Le groupe Boost 3000 © Julia Henderson

Et c'est aussi un groupe de pop très poli :

Et oui vous étiez-vous déjà posé la question de qui était ce monsieur Macadam ? « Quel Album » ce n'est pas moi qui le dit, c’est le titre de ce premier concentré de chansons pop signé Boost 3000 (un nom assez Giga) pour un groupe venu de Toulouse.

Hérit-yéyé des Beatles, salués déjà par Philippe Katerine et Etienne Daho qui y sont allés de leur petits mots doux pour ces chansons qui font un peu l’effet d’une extraction de fruits : Citron pop gingembre.

Voyez sur la pochette réunis sur l’herbe pour un pique nique : Kévin Colin (chant, guitare) Valentin Lafon (guitare solo) (membres d'un collectif artistique toulousain appelé Collectif Métieràtisser).

Marion Josserand (chant, claviers), Antonin Dupety (basse) et Arnaud Sontag (batterie) écoutez par moment on dirait qu’ils parlent du 5/7 :

Il y a un sens de l’écriture et des tournures « Le cinéma c’est intellectuel, 24 images qui diffusent le réel » dit le refrain dans cette chanson qui parle aussi bien du cinéma de Houellebecq que de Spielberg.

L’album de Boost 3000 fait parfois penser aussi bien à des comptines pour enfant (comme « La fenêtre » qui évoque Mon ami Pierrot) à des petits monologues façon Philippe Katerine sur l'ennui un dimanche à la maison quand il pleut (Je cite : « j'ai les yeux du mardi tapissés comme ceux du dimanche »)

Et il se finit avec une « Dinde Turque » tout à fait virtuose sur le plan chromatique, mélancolique joyeux, pop et prog à la fois, virtuose et toujours élégant. Parce que, c’est cela qui m’a séduit chez eux, derrière une pose légère se cachent d’excellents musiciens, sans doute héritiers plus direct d’un autre groupe de Toulouse : Aquaserge avec qui ils partagent un sens aigu du rythme brisé.

Comme une mécanique pop qui s'emballe et file sur les chapeaux de roues : écoutez « Chats et chiens » parce qu’après tout pourquoi choisir ?

Boost 3000 : "Quel Album" le disque 33tours ou numérique est disponible et édité par Pop Supérette / Another Record.

Une tournée française est prévue pour novembre, cliquez ici pour en savoir plus.