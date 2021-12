Après les 5 meilleurs albums français de l’année voici les internationaux,

Billie Eilish, James Blake, Arlo Parks et Adele © AFP / Image Press Agency / Nurphoto - Image Press Agency / Nurphoto - Frazer Harrison / Getty images North America - Kevin Winter / Getty images North America

La classe internationale comme on dit. Et la première c’est… Ah tiens si on jouait aux devinettes ?

Je ne suis pas ton ami.e, ou rien d’autre, Tu penses que tu es le mec, Je pense donc je suis »

En France on a compris ce Therefore I Am comme une référence à René Descartes mais Billie Eilish venait plutôt mettre une tête au carré à un certain paternalisme.

Ce deuxième album Happier Than Ever était très attendu et mérite qu’on s’y attarde, il ne s’épuise pas. Ici sur France inter on a joué pas moins de 5 de ses morceaux.

À titre personnel j’aime aussi beaucoup la pochette où elle pleure les yeux vers le ciel, dans une pose inspirée d’un tableau de la Renaissance.

Billie Eillish donc, on pouvait s’y attendre, les autres albums viennent aussi des États-Unis ?

Pas du tout, même si le suivant est un anglais qui vit aux États-Unis…

Le britannique James Blake et le titre Coming back qu’on entend en ce moment sur France Inter.

C’est le seul morceau avec un featuring, une invitée : la chanteuse SZA. Ce cinquième album de James Blake Friends that break your heart parle toujours de fêlures, mais de manière plus épurée et directe.

Dans un registre aussi intime, c’est le premier album d’une anglaise venue du Sud-Est de Londres qui nous a emballé cette année :

La jeune Arlo Parks et son premier album Collapsed in sunbeams retenu par les programmateurs de France inter comme un des meilleurs de cette année.

Album qu’elle est venue jouer ici dans la maison ronde, c’était un beau moment, en avril dernier au Studio 104. Puisque je vous parle de concert il se trouve que l’artiste suivant, lui aussi a donné un concert récemment retransmis sur notre antenne : souvenez-vous l’ancien chanteur de Blur :

The nearer the fountain, more pure the stream flows » « Plus la fontaine est proche, plus pur est le flux du courant »

Pour ce nouvel album solo Damon Albarn s’est inspiré d’un poète romantique, John Clare (à qui il emprunte ces vers) mais aussi de son pays d’adoption : l’Islande, où il a composé cet album qui fonctionne un peu comme un récit de contes.

On voyage un peu en Islande donc ici, mais entre Damon Albarn et les autres ce sont donc les anglais.es qui l’emportent dans ce top 5 des albums de l’année selon nos programmateurs.

Pas faux, la preuve pour finir : une Diva anglaise (dans la lignée de Shirley Bassey et Dusty Springfield) qui elle a raflé la mise sur les ventes de disques partout dans le monde (même si elle est largement battue en France par Orelsan) elle reste loin devant partout ailleurs, elle a su créer l’attente et y répondre,c’est… Adèle bien sûr :

Les 5 meilleurs albums de l’année (côté scène Internationale) sont à retrouver dans la playlist de France inter, et ca peut donner des idées de cadeaux à mettre sous le sapin…