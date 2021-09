Simbi Ajikawo alias Little Simz n’est plus un jeune talent à suivre mais la voilà qui s’impose en grande voix de la musique anglaise avec son quatrième album "Sometimes I Might Be Introvert" album somptueux et ample.

La rappeuse, musicienne et actrice Little Simz pendant le festival All Points East à Victoria Park le 24 mai 2019 à Londres, en Angleterre. © Getty / Burak Cingi/Redferns

Un début en fanfare avouez que cela a de l'allure ! Chœurs, orchestre, trompettes clinquantes et souffle épique on n'avait pas entendu ca depuis des lustres.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Sometimes I Might Be Introvert, traduction : Parfois je peux être introvertie. Paradoxal me direz-vous pour quelqu’un qui s’est fait connaître pour son verbe et la force de ses mots.

Son morceau Venom (2019) est devenu un hymne féministe via TikTok, en raccourci sans doute, mais avec un impact énorme sur sa génération.

A 27 ans Little Simz construit un récit complexe, brodé de néo-soul avec parfois même des airs d'opéra :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Et puis la musique de Little Simz est surtout chargée de voix, de chœurs

Oui une dizaine de chanteurs récurrents sans compter les invités (Cleo Sol, Obongjayar) : il y a manifestement beaucoup d’âme, beaucoup de « Soul » et de voix intérieures dans cet album. Et des effets de théâtre aussi avec des interludes parlés où Little Simz invité à ses côtés la jeune actrice Emma Corrin (jeune comédienne qui incarne Lady Diana dans la série The Crown).

Pas bavard mais chargé de mots et de larmes vous allez l’entendre dans le titres qu’on a choisi I Love you, I Hate you envoyez l'orchestre :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Little Simz - I love you, I hate you dans la playlist de France Inter

Elle sera en concert le 28 janvier 2022 au Bataclan à Paris.