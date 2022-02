Ibeyi revient dans la Playlist de France Inter avec "Sister 2 sister" dont le troisième album, "Spell 31" sortira le 6 mai (XL Recordings).

Lisa-Kainde Diaz et Naomi Diaz d'Ibeyi en concert © Getty / David Wolff - Patrick/Redferns

Vous aviez peut-être déjà entendu ce morceau où elles apprennent à un rappeur anglais quelques mots de français :

"On le fait !" les sœurs Ibeyi l’ont fait : enregistrer avec le rappeur anglais Pa Salieu, et sortir le morceau d’emblée pour annoncer un nouvel album. Ça c’est le titre qui passe depuis quelques semaines sur France inter Made Of Gold.

Elles l’on fait aussi les jumelles franco-cubaines ces dernières années : séduire aussi bien Beyoncé que Prince ou encore Adèle avec une musique singulière, à leur image : faite de percussions, d’harmonies vocales, d’incantations et de sonorités électroniques.

Leur nouvel album Spell 31 est annoncé pour le 6 mai prochain, il y a d’autres invités dont Jorja Smith, et voilà que vient de sortir un nouveau titre Sister 2 Sister qui parle (vous l’avez deviné) de sororité, de complicité mais aussi de l’éloignement nécessaire parfois.

Lisa la première vit en France tandis que Naomi, elle vit à Londres. C’est elle qui a commencé à élaborer les productions, les rythmes avec leur producteur Richard Russell.

Parmi les éléments qui ont influé sur ce nouvel album, l’idée maitresse, d’après elles, serait la guérison (comment ne pas y penser au sortir d’une pandémie ?). Visiblement un passage du Livre des Morts de l'Égypte Ancienne a aussi servi d’inspiration pour le titre : Spell 31

Petit clin d’œil dans ce nouveau titre Sister 2 sister elles font directement référence aux paroles du morceau qui les a révélées en 2015 : pour rappel c’était ça :

"Laver son âme dans la rivière", il est toujours question de se soigner alors avec ce nouveau morceau des jumelles Ibeyi.

"Notre amour se trouve sous l'eau, j'ai pleuré sur toi, doucement et maintenant nous avons grandi, partons à nouveau" (je traduis grossièrement), Lisa et Naomi se demandent pardon et se promettent à la fois fidélité et liberté dans ce Sister 2 sister.

Elles se revoient dans leur chambre, dansant devant le miroir sur la musique de Shakira, "lavons nos âmes dans la rivière".

Comme l’a écrit Héraclite on n’entre jamais deux fois dans le même fleuve (de même que vous ne rencontrez jamais deux fois la même personne, puisqu’elle change et vous aussi).

Parions qu’on n’écoute jamais deux fois avec la même émotion.

