Qui n’a jamais voulu être différentes choses à la fois ? Oan Kim est saxophoniste, compositeur multi-instrumentiste mais aussi photographe et réalisateur. "Dirty jazz" est son premier album.

Portrait de l'artiste Oan Kim © Brigitte Bouillot

Membre de l’agence Myop, il a réalisé une quinzaine d’expositions personnelles en France, aux Etats-Unis, en Corée et en Chine.

Côté musique pure (donc à côté de son travail sur images) il n'en est pas à son coup d'essai : vous l’avez peut-être entendu déjà dans le groupe Film Noir (qui était passé dans la playlist de france inter) ou encore avec son duo Chinese Army.

À 47 ans, il signe son premier disque sous nom seul, un disque ou son souffle se prolonge, du saxophone vers la voix…

Oan Kim et son Dirty Jazz : qu’est-ce qu’il veut dire par là : cette expression de "jazz sale" ?

Qu’il a sans doute une trop grande admiration pour des musiciens comme Thelonious Monk (je pense à lui parce qu’un des morceau de l’album s’appelle ‘Thelonious’) pour prétendre jouer sur les mêmes terres.

Oan Kim, franco-coréen, a "l’habitude (dit-il) d’être à cheval entre deux cultures éloignées" et il joue ici sur toutes les nuances, comme entre chien et loup. Son disque l'air d'être une bande son nocturne, mais aussi celle d'une aurore ; le climat (les couleurs disons) évoquent aussi bien le jazz que le rock indé, et c’est lui qui a tout joué et fait ici à l'exception des pièces où il invite un musicien comme le trompettiste Nicolas Folmer dans Fuzzy Mandscape.

Ecoutez donc cette Agony :

Oan Kim sera en concert mardi prochain, le 22 mars au New Morning à Paris.