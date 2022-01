Les britanniques mais surtout irlandais Fontaines D.C. (le D.C veut dire Dublin City) sont de retour avec un nouvel album "Skinty Fia" (Partisan Records).

Le groupe Fontaines D.C aux BRIT Awards le 11 mai 2021 à Londres © Getty / Dave J Hogan

Allez une piqûre de rappel, leur premier album c’était ça :

De quoi se réveiller le corps et l’esprit… Ce premier album des Fontaines D. C. profond et lumineux à la fois, plein de poésie et de rage les a fait connaître un peu partout en Europe. Leur deuxième album A Hero’s Death, nominé aux Grammy Awards a été n°2 des ventes en Angleterre. On l’a beaucoup joué ici sur France inter. Et voici qu’un troisième tome est annoncé pour le 22 avril.

Ils avaient affolé certains de leurs fans en annonçant un virage disco, on en est loin. Comme ils l’expliquent « c’est un album avec des bas terribles et des hauts pire encore ».

Ça c’est extrait de l’album live de Fontaines D.C. paru en novembre dernier, capté dans une prison de Dublin.

Kilmainham Jail, sinistre lieu de détention devenu aujourd’hui un musée, mais toujours irrémédiablement attaché à l’histoire très dure de la lutte pour l’Indépendance de l’Irlande.

Et c’est encore à son identité irlandaise que le groupe s’intéresse dans ce prochain et nouvel album Skinty Fia. Un vieux juron qui leur sert à parler de cette identité irlandaise en mutation depuis que le groupe est amené à vivre plus régulièrement loin de leur foyer.

Ce nouveau morceau fait penser (par le texte) à Kurt Cobain dans son économie simple et dure à la fois : Jacky Down The Line

Fontaines D.C. Jacky Down the Line extrait de l'album Skinty Fia ( Partisan Records) dans la playlist d’inter. Le groupe fera deux passages pour des concerts en France : le 10 avril à Lille (l'Aéronef) et le 11 à Paris (Olympia) puis en août pour trois festivals dont Rock en Seine.