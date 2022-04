Un nouvel album dont France Inter est partenaire. Attention aux oreilles !

Le musicien, producteur et acteur Jack White © David James Swanson

Vous reprendrez bien une dose de Jack White, cul sec.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le guitariste des White Stripes, devenu en 20 ans une sorte de Willy Wonka du rock aux cheveux bleus, capable de fabriquer et éditer ses propres vinyles depuis Nashville, celui qui soigne toujours ses fans comme une troupe d’enfants chéris revient avec un album surchargé de sons et de pistes différentes, monté façon cut-up. Un disque électrique qui sera bientôt suivi d’un autre album très différent, plus acoustique, annoncé pour l’été.

Dans un univers gothique américain Jack White nous parle de corbeau blanc et d’Eosophobie. Vous savez ce que c’est ? Du Grec Eosos, la peur de l’aube.

Plus qu’un vampire du rock ou un architecte antimoderne Jack White apparaît plutôt, et c’est tant mieux, comme un fossoyeur malicieux, capable de tout : Hi-De Ho !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Jack White et le rappeur Q-Tip pour une référence appuyée à Cab Calloway mais il parle aussi de plein d’autres noms ?

Oui il évoque aussi bien Chuck Berry que Mariah Carey ou Stevie Wonder. A l’image des hyper-contrastes de sons dans le disque, de la guitare de Jack White jusqu’aux claviers et effets Dub les plus inattendus, le musicien accumule des couches d’histoires.

Le titre qui a été retenu pour la playlist d’inter peut paraître un peu doux, moins violent en apparence, mais pas moins onirique vous allez l’entendre : Shedding My Velvet

« Mieux vaut illuminer que briller à peine » comme il est dit à la fin de la chanson : je vous traduis les premiers mots : « Je pleure mon velours, ne vois tu pas ? C’est le vrai moi : pas aussi mauvais qu’autrefois, mais pas aussi bon que je peux l’être ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Fear of The Dawn" l’album de Jack White (Third Man Records) est disponible

Et Jack White sera en tournée cet été en France : le 7 juillet à Lyon, le 12 juillet à Carcassonne, à l’Olympia à Paris les 18, 19 et 20 juillet. Pour en savoir plus sur les dates de concert, c'est par ici