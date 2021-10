Vous les connaissez peut-être, ils sont déjà passés souvent sur nos ondes. Cannibale, ce groupe de garage tropical aux sonorités épaisses comme une jungle, ce qui n'est pas rien venant d'un groupe qui vit et enregistre depuis un hameau de 300 âmes en Normandie.

Portrait du groupe Cannibale © Camille Bokhobza

Ils ont 40 ans passés, pour la plupart ont joué au service d'autres groupes ou d'autres musiciens comme Camille Bazbaz ou même Johnny et leur parcours sauvage se poursuit avec un nouvel et troisième album qui sort bientôt « Life is Dead »

On y retrouve ce qui fait leur singularité ; un mélange savoureux de cumbia et de rock garage, nourri aussi bien de la musique des Doors que des incantations politiques de Fela Kuti.

Comme chez les Anthropophages dont parlait le poète brésilien Oswald de Andrade, Cannibale se délecte d’influences et de cultures diverses, et c’est un thème qui revient encore ici dans ce prochain album avec un morceau qui s’appelle « Taste Me » (goute-moi) ou encore « The Mouth Of Darkness » (la bouche des ténèbres), Cannibale dévoreur de genres qui invite ici le chanteur du groupe Frustation : « Kings of the Attic »

Voilà un groupe laisse toujours entendre une part de nature sauvage dans leur musique : c'étaient des crapauds au final du précédent album Not Easy To Cook, dans le morceau « Chasse à contre » on entend le chant des oiseaux, de aboiements et un cor de chasse détourné par un clavier au son étrange, comme rendu à la nature.

Pour la playlist d’inter c’est un morceau en espagnol qui a été retenu : « Es el Amor » (C'est l'amour). Une chanson qui dit en substance ceci :

Les larmes s'envolent dans l'air, et le paysage se déforme dans mes yeux, inspirer, expirer (…) et soudain je te vois mon amour dans le chaos. C'est l'amour. »

Cannibale « Es El Amor » dans la Playlist de France Inter et leur nouvel album "Life Is Dead" sortira le 12 novembre.