Dans la Playlist de France Inter, musique directe avec Hubert Lenoir.

L’auteur-compositeur-interprète Hubert Lenoir aux Eurockéennes de Belfort le 6 juillet 2019. © Maxppp / PHOTOPQR/L'ALSACE/Darek SZUSTER

Je voudrais te parler de mes sentiments que j'éprouve en secret… Condoléances à tout ceux qui sont comme moi ».

L'intime, l'amour et la violence, vous voilà dans l'univers secret (c'est le titre de ce morceau) d'Hubert Lenoir.

Un chanteur et musicien québécois qu'on avait découvert en 2019 avec son album Darlene et ce morceau souvenez-vous :

T’es pas la fille de ton père, même celle de ta mère, de personne »

C’est avec cette chanson et son univers de cabaret rock provoquant et brillant qu’Hubert Lenoir a attiré tous les regards (mais aussi les foudres). Sa personnalité polarisante comme on dit au Québec lui vaut d’être aimé autant qu’écorché.

Changement de ton et de son avec ce nouvel album :

Dimanche soir extrait du nouvel album d’Hubert Lenoir qui vient de paraître : Pictura de Ipse. Il veut dire quoi ce titre ?

Qu’il n’aime pas forcément les choses simples mais aussi qu’il connait son affaire : Pictura de Ipse en latin veut dire l’autoportrait, ou le selfie, comme le portrait déformé de lui-même, que serait ce nouveau disque, fabriqué avec beaucoup d’enregistrements faits avec son téléphone (conversations, sons de la rue, ambiances d’aéroport) qu'il recolle et utilise comme matière première.

Le nom de musique directe fait aussi référence au cinéma direct du Québec inventé par Michel Brault à la fin des années 50 (en France on a parlé de cinéma vérité).

Musique directe, faite en collaboration avec l'Américain Mac DeMarco et l'Australien Kirin J.Callinan, plus beaucoup de guitares mais plutôt de claviers, de cuivres et de boites à rythmes, traversés par des dialogues et des interludes jazz.

C’est un peu tout cela qu’on entend dans ce duo comme en suspension avec Bonnie Banane : Octembre

Pas besoin de comprendre pour qu’on s’entende, on reconnaît la musique »

Hubert Lenoir, son album Musique Directe vient de sortir (Simone Record)