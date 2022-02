Oui, quoi de mieux que d’être transporté, de se déplacer et changer d’air ? Le voyage se fait par le son et c'est dans la Playlist de France Inter avec Golden Bug et son nouvel album "Piscolabis" (Labelle Records).

Golden Bug, producteur et fondateur de La Belle Records © Ana Madrid

Répétition, boucle. Transe ou hypnose. Règlement puis dérèglement : la musique de Golden Bug procède comme un départ : vous voudriez tout emporter, mais pourtant il vous faudra bien abandonner quelque chose.

Bring The Light (Apporter la lumière) Golden Bug et un certain Pajaro Sunrise, lui, c’est celui qui chante, à la manœuvre côté musique et production : Golden Bug, DJ et patron de label français, Antoine Harispuru dans le civil, déjà auteur de plusieurs albums solo : Hot Robot en 2008 et V.I.C.T.O.R en 2016, qui vit à Barcelone.

Ce qui explique peut-être le titre Piscolabis de cet album qui vient sortir : Piscolabis c’est un ensemble de plats que l’on mange par gourmandise, une sorte de “tapas gourmet”. Vous aurez ici un disco au ralenti, là des accents de trip hop, on retrouve ailleurs un parfum de Dub jamaïcain, puis une touche de psychédélisme et donc attention aux effets de vertige.

Une des autres saveurs de ce voyage avec Golden Bug : on y entend la voix de la japonaise Narumi Herisson (du groupe Tristesse contemporaine, musicienne de Jeanne Added) les Australiens de Funboys, l'espagnol Pajaro Sunrise, la pochette de l'album en formes molles colorées vient elle, d’un artiste de Vilnius (Marko Vuleta-Djukanov).

Enfin autre invité remarquable à cette table : Lionel des Limiñanas pour une Variation sur 3 bancs, souvenirs d’enfance passés à la moulinette :

L’album de Golden Bug : Piscolabis est disponible depuis le 18 février (Labelle Records)