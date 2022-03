Arcade Fire dévoile le double morceau "The Lightning I, II", premier extrait de "WE", sixième album studio du groupe à paraître le 6 mai prochain.

Le groupe Arcade Fire en concert le 14 février 2020 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. © Getty / Erika Goldring

Arcade Fire revient en grande pompe avec ce titre The Lightning (la foudre) I, II : parce qu’il y a plusieurs morceaux.

Je rappelle aussi que comme la foudre, le groupe canadien a frappé par surprise jeudi dernier dans la nuit. Quelques jours avant les professionnels et les fans avaient été avertis d’une sortie imminente, mais rien jusque-là n’annonçai leur retour.

La formation menée par Win Butler et Régine Chassagne n’avait pas sorti d’album depuis plus de 5 ans (Everything Now remonte à 2017) et voici qu’ils annoncent ce disque WE (nous) pour le 6 mai prochain.

Le coup du long morceau, en deux temps ils l’avaient déjà fait ?

Oui, on sait les capacités du groupe à étirer leurs chansons (et visiblement 5 des chansons du nouvel album ont cette forme de suite) et celle-ci m’a tout de suite rappelé un autre de leur grand morceau : Reflektor (2013) où un certain David Bowie participait aux chœurs…

Voilà pour le souvenir d’un autre grand morceau d’Arcade fire, on en revient à cette nouveauté, à cette foudre The Lightning ?

Un morceau qui parle des sommets et des creux dans une vie, de ne jamais abandonner l’autre. Je vous traduis les paroles (grossièrement) : Chaque seconde ma ramène ici à cette attente, l’attente de la foudre, qu’est-ce que cette lumière m’apportera ?

