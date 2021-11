Le producteur londonien Sega Bodega (de son vrai nom : Salvador Navarrete) sort son deuxième album : "Romeo" dans lequel il a notamment convié Charlotte Gainsbourg.

Sega Bodega - "Only Seeing God When I Come" © Capture d'écran/YouTube/Site officiel de Sega Bodega

Mais je voulais d’abord vous parler des duos, des collaborations qui sont au cœur de la musique chez Charlotte Gainsbourg. On l'avait découverte avec Charlotte Forever et Lemon Incest aux côtés de son père, et depuis plus de 15 ans elle mène une carrière solo toujours entourée de musiciens aux univers raffinés : Etienne Daho, Depeche Mode, Air, Jarvis Cocker...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Sur son album suivant c'était Beck qui produisait. Pour celui d’après, Paul McCartney avait composé un morceau et un des Daft Punk produisait la chanson titre Rest.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Bref, non seulement elle travaille avec les meilleurs, mais elle suscite aussi leur créativité, elle trouve avec chacun un point d’accord avec sa voix fragile, comme ici c’était dans l'album Stage Whisper.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Musicalement, le travail de Charlotte Gainsbourg, ici avec Sega Bodega ressemblerait plus à ce que Charlotte Gainsbourg a fait au cinéma avec Lars Von Trier : il y a quelque chose de grinçant, au bord du malaise presque, dans sa voix chuchotée.

Sega Bodega (Salvador Navarrete pour l’état civil) a 29 ans et déjà une forte influence sur la pop actuelle et la mode, au travers notamment du label NUXXE qu’il a fondé avec la rappeuse Shygirl.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

L’album de Sega Bodega qui vient de sortir s’appelle Romeo et c’est un condensé de tensions contraires, de tiraillements, dans le son comme dans les mots.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Naturopathe : un amour qui serait à la fois le mal et le remède…