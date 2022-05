Artiste et musicienne, Eloi brouille les genres en deux EP singuliers.

ELOI - "Soleil Mort" © Capture d'écran/YouTube/Site officiel ELOI

« Des ombres en guise de route » : la formule vient de cette chanson « Mauvais sang » et peut-être qu’Eloi parle de ce qui la guide : des doutes et des angoisses, l’impatience avec. On l’a découverte avec ce premier EP paru en 2020 sous le titre Acedia, je vous laisse écouter et vous raconte après ce que c’est l’acédie.

Qu’est-ce que c’est alors « acédie » ?

L’acédie (mot ancien) désigne en théologie l'apathie ou la mélancolie, l'ennui de vivre, le manque de soin pour soi-même. Sous ce titre et en 4 chansons qu’elle a écrite et produite seule en 2020, Eloi traçait déjà une ligne assez claire : brouiller les genres, les repères et pas forcément pour dire « youpi ».

« Je veux mourir vivant, les pieds sur le capot. Je veux le rouge, le bleu, un peu de ton regard » c’étaient les premiers mots de la première chanson : « Victoire »

On sait assez peu de choses sur ELOI, sinon qu'elle est encore étudiante aux Beaux-Arts de Paris. Qu'elle conçoit elle-même tout son univers sonore et visuel. On y retrouve quelque chose qui évoque à la fois un goût synthétique des années 80, une radicalité, une innocence acide, un parfum de rave (ou plutôt de free party) dans un format de chanson.

Un second EP vient de sortir, et l’optimisme est toujours là : Soleil Mort

Colère dans la maison, la tête dans le caisson, le cœur plein de questions. Soleil noir sans rayons »

Ça ce sont ses mots mais il arrive aussi à ELOI de reprendre ceux des autres : elle s’est fait connaitre aussi pour une reprise très inattendue, détournée presque du « Je t’aime de ouf » de Wejdene (star des adolescents). Tout le rose et le sucre avait disparu de la chanson.

Il y a presque dans le romantisme noir d’ELOI quelque chose qui rappelle The Cure je vous propose d’écouter Divorce, un de ses premiers morceaux qui vient de ressortir, sous une forme légèrement retravaillée.

ELOI dont le nouvel EP « Pyrale » vient de sortir.

Concerts : le 3 juin 2022 au festival à Art Rock de Saint Brieuc

3 juillet au Macki à Paris

le 13 août au festival Chateau Sonic (Haute Savoie)