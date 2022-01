Dans la Playlist de France Inter, des disques d’archives, de gospel qui inspirent les rappeurs actuels, dans un coffret qui réunit l’anthologie des deux décennies d’enregistrements de Pastor T.L. Barrett regroupant 49 morceaux répartis sur cinq disques

Pastor T. L. Barrett and the Youth for Christ Choir - "Nobody Knows" © Capture d'écran/YouTube/Site Pastor T. L. Barrett and the Youth for Christ Choir

Je vous emmène à Chicago dans les années 70, dans la ferveur de l’église animée par le pasteur T.L Barrett, vous allez entendre le chœur qu’il a fondé (le Youth For Christ) et les nombreuses influences de cette musique chargée d’émotion…

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Nobody knows un classique du répertoire negro spiritual, vous l’avez sans doute déjà entendu chanté par Louis Armstrong ou Sam Cooke. Le choeur que vous entendez ici a été fondé en 1966 par Thomas Lee Barrett, Jr. devenu le révérend T.L. Barrett, un prédicateur de Chicago, militant des droits civiques au parcours étonnant, jusque dans sa discographie.

Il a commencé à enregistrer des disques partir de 1971, des albums de Gospel qui intègrent des éléments de soul et funk et qui seront surtout écoutés et achetés dans sa communauté, dans la région de Chicago et resteront longtemps inconnus ailleurs. Jusqu’à ce qu’en 2016 Kanye West utilise un de ses disques (il échantillonne sa chanson Father I Stretch My Hands de 1976 pour son album The Life of Pablo).

S’ensuit alors une série d’utilisations de ces vieux gospel partout : dans le cinéma, pour des publicités, par une star du basket, ou encore chez DJ Khaled (gros producteur de hits mondiaux) qui réutilise intégralement ce même Nobody knows cette fois-ci avec Alicia Keys et Nicki Minaj.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le révérend T.L. Barrett et le Youth for Christ Choir samplé ici avec Alicia Keys et Nicky Minaj...

Ce pasteur T.L Barrett a une vie aussi étonnante que sa discographie ?

Oui parce qu’il n’a pas toujours été dans le droit chemin : élève décrocheur, il embrasse la carrière religieuse à la surprise de ceux qui l’avaient renvoyé de son lycée. Plus tard il sera condamné pour avoir monté un système pyramidal frauduleux il règlera une amende très lourde, mais gardera toujours une grande popularité à Chicago, où une rue porte son nom.

Un très beau coffret complet avec 5 disques vient d’être édité dans la prestigieuse collection du label Numero Group, un objet de culte encore pour Kanye West ou tout amateur de musique passionnée

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pastor T.L. Barrett &Youth for Christ Choir – le coffret I Shall Wear a Crown est édité chez Numéro Group.