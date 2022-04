A l'aube de la sortie de leur album Turnetable, Eloïse Decazes et Sing Sing redéfinissent avec Le Village les contours de leur chanson française expérimentale unique.

Portrait du duo Arlt © Marie Losier

Une mélodie sur des cordes aigres, un tambour qui se répète, c’est première la ritournelle du nouvel album de Arlt.

Si je vous parle de chanson spirite à propos de leur nouvel album c’est parce qu’il s’appelle Turntable, comme un tourne-disque mais aussi comme les tables tournantes du spiritisme et que leurs chansons s’adressent aux esprits aussi bien qu’aux objets inanimés (enfin pas tant que ça), écoutez ici :

Arlt ce sont Eloïse Decazes et Florian Caschera alias Sing Sing, le nom de Arlt vient d'un romancier argentin qu'ils affectionnent tous les deux, Roberto Arlt.

Le premier disque d’Arlt (paru en 2010) s'appelait La Langue et tout de suite Arlt a installé une langue, une diction et des mots comme on en n’entendait nulle part ailleurs, plein de Deableries de Feu la Figure et même de Soleil enculé (pour reprendre leurs titres d'albums).

L'album a été conçu à Thiers (ville qu’on connait pour ses couteaux) et forcément j'ai envie de dire que le duo Artl fait partie des fines lames de la musique hors des sentiers battus en France. Eux parlent de « chanson française expérimentale populaire »

L’expression se vérifie avec ce deuxième morceau qui vient de paraître Le Village :

Une chanson à plusieurs dimensions : déjà elle est assez longue (5 minutes 30) ; ensuite elle paraît faite de plusieurs couches sonores, de plusieurs temporalités.

On devine d’abord une guitare, une pulsion au loin, mais où va-t-on ? Dans ce Dub, qui semble être le fantôme ou l'éther d'une autre chanson émergent enfin le texte et les deux voix.

Je vous recommande le clip, réalisé par Bertrand Belin, aussi étrange et poétique que la musique : une déambulation dans les rues d'un village, on y voit un vol d’oiseau, des chanteurs à la bouche rouge, des silhouettes de danseurs (zébré ou jaune orangé) bref, un village à se damner.

Arlt dont le nouvel album Turnetable paraîtra le 20 mai prochain chez Objet-Disque. Et pour les dates de concert, c'est par ici