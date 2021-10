Dans la playlist d’inter une chaise longue et un rêve mouillé, autrement dit le duo Wet Leg publie un nouveau titre, le deuxième : "Wet dream" extrait de l'album "Chaise Longue" (Domino).

Hester Chambers et Rhian Teasdale de Wet Leg sur scène au SWG3 le 1er septembre 2021 à Glasgow, en Écosse. © Getty / Roberto Ricciuti/Redferns

« Papa Maman je suis allée à l’école et j’ai eu mon diplôme… » dit sur ce ton ça commence avec un soupçon d’insolence, mais cela tournera aux jeux de mots très douteux. Du genre : « faut-il quelqu’un pour te beurrer ta tartine ? » mais il est un peu tôt pour tout vous traduire.

L’alliance d’un flegme tout anglais et d’une basse nerveuse, vous écoutez les musiciennes Hester Chambers et Rhian Teasdale alias Wet Leg (=jambe mouillée littéralement).

Elle sont 27 et 28 ans chacune et il a suffit de ce seul titre « Chaise longue » pour que le duo attire l’attention de nombreux radars du rock et de programmateurs de festivals, ceci en plus d’une signature sur le label Domino Records (label qui a fait connaître déjà ces 20 dernières années Franz Ferdinand, les Artic Monkeys ou encore les Kills).

Mais que raconte ce morceau au refrain d’expression française « Chaise Longue » ? Un désir, un langueur sans doute, qu’on écoute… et bien elle va vous dire où, et quand :

Wet Let, un nouveau duo et la sensation rock du moment sont originaires de l’île de Whight, comme dans la chanson de Michel Delpech « Wight is Wight ».

Oui la fameuse île où entre 1968 et 1970 a eu lieu ce festival devenu quasi-mythique dans l’histoire du rock : avec pour l’édition de 1970 Jimi Hendrix, les Who, Miles Davis, les Doors ou encore Leonard Cohen.

50 ans plus tard (et sans aucun rapport) ces deux jeunes femmes remettent la petite île sur la carte du rock actuel.

Viens de paraître leur deuxième morceau : « Wet Dream » rêve humide pourrait-on dire. Pour vous en traduire la substance je ne dirai que ceci : à la fin du XIXème siècle on disait « Venez chez moi Madame, je vous montrerai mes estampes japonaises » en 2021 les codes ont changé et dans son couplet Wet Leg vous dit ceci : « Chéri.e viens chez moi j’ai le DVD de Buffalo 66 ».

Wet Leg seront en concert le 19 novembre au Pitchfork Festival (Paris) et le 1er décembre aux Transmusicales de Rennes.