"Point sensible" c’est le nouveau single, moite et sensuel, que nous offre Malik Djoudi pour accompagner notre été.

Malik Djoudi le 14 février 2020 à Boulogne-Billancourt, pendant les Victoires de la Musique. © Getty / Marc Piasecki

Un titre qu’il interprète en duo avec la rappeuse Lala &ce, et qui précède la sortie de son nouvel album Troie attendu à la rentrée (Because).

Ce retour nous l’espérions ardemment tant le musicien poitevin nous avait fait chavirer avec son précédent album « Tempéraments » (2019). Un album de pop moderne dont l’esthétique élégante et synthétique servait d’écrin sensible à la voix androgyne de Malik Djoudi. Un album à fleur de peau, parfaitement abouti et réussi du début à la fin.

« Tempéraments » un album magnétique, intime et obsédant, à travers lequel on découvrait la personnalité attachante de Malik Djoudi, musicien déjà aguerri, dont la voix singulière trouvait enfin un large écho. Jusqu’à le conduire aux côtés d’Etienne Daho, dont l’esprit plane sur tout l’album, et qui partageait avec lui un duo magnifique.

« A tes côtés » Malik Djoudi et Etienne Daho pour un duo qui apparait aujourd’hui aussi évident qu’essentiel

Vous l’avez compris, Malik Djoudi, on l’aime on l’adore ! Alors bien sûr nous étions impatients de connaitre la suite de ses aventures musicales, et bonheur ! Malik Djoudi vient tout juste de lever le voile sur son troisième album.

Intitulé « Troie » il paraitra à l’automne. Il a été écrit en partie à Hyères, dans l’enceinte de la Villa Romaine qui appartient à la splendide Villa Noailles, où a également été tourné le clip de « Point sensible » titre solaire et sensuel que vient de révéler Malik Djoudi et dans lequel il invite la rappeuse Lala &ce à lui donner la réplique.

J’aime chez Lala &ce, l’énergie qu’elle dégage, sa sensibilité, son sens du rythme. En la voyant à l’image, j’ai trouvé qu’elle proposait quelque chose de nouveau, que son style, son phrasé sortait des codes habituels, et c’est ce qui m’a donné l’envie de travailler avec elle.

Avec ce titre, Malik Djoudi délaisse un peu ses machines au profit d’un groove indolent et organique. Une tonalité musicale qu’on va retrouver tout au long de ce nouvel album que Malik Djoudi dit avoir conçu comme une lutte, contre lui-même et contre cette époque, une délivrance face aux maux de la période.

L’album réalisé par l’incontournable Renaud Letang accueillera deux autres figurants de choix : Katerine et Isabelle Adjani. Joli casting.

Et l’émotion sera bien sûr au rendez-vous, car Malik Djoudi ne peut faire sans elle.

« Point sensible » nouveau single de Malik Djoudi en duo avec Lala &ce, titre que vous pourrez retrouver sur l’album « Troie » attendu à la rentrée.

Malik Djoudi vous donne rendez-vous cet été au festival des Vieilles Charrues, il sera en tournée à partir de septembre, et le 25 novembre en concert à la Cigale à Paris.