Le quintette australien Parcels est de retour avec « Free » nouveau single et premier titre original depuis la sortie de l’album qui les a consacrés en 2018. Il était temps !

Le quintette australien Parcels est de retour avec "Free", un nouveau single et un premier titre original depuis 2018. © AFP / MICHAEL LOCCISANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Parcels c’est Jules, Louie, Patrick, Noah et Anatole, 5 copains qui se connaissent depuis le lycée qu’ils fréquentent à Byron Bay, petite ville de la côte est australienne. C’est à cette époque, en 2014 qu’ils forment le groupe Parcels. Leur premier EP « Clockscared » sort l’année suivante.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les garçons décident alors de partir s’installer à Berlin. Cette ville vibrante, située en plein cœur de l’Europe stimule leur créativité : ils ajoutent à leurs harmonies vocales et à leur musique aux influences soul, pop et disco, une fièvre électronique du plus bel effet. Le label parisien Kitsuné ne s’y trompe pas et signe le groupe, qui sort en 2017 son deuxième EP « Hideout ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Tout est déjà là : le groove, les voix, le look… Délicieusement vintages et ultra stylés, les Parcels vont rapidement démontrer qu’ils sont une remarquable formation musicale, taillée pour la scène, écumant les salles et festivals un peu partout en Europe et dans le monde. C’est ainsi qu’ils vont croiser la route de Daft Punk avec qui ils s’associent le temps d’un single qui sera évidemment un énorme carton !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Overnight » en 2017 est produit par Daft Punk, c’est carrément la classe ! En 2018 une série de singles précède la sortie très attendue de leur premier album qui parait en octobre. Sobrement intitulé « Parcels », ce premier album regorge de tubes plus funs, colorés et dansants les uns que les autres, toujours dans ce style electro/ funk /pop qui les caractérise. En 2020 le groupe publie l’album « Live vol. 1 » qui regroupe la quasi-totalité de leur répertoire. Trop Cool.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Et nous voilà donc 2020… Comment s’est passé cette drôle de période pour les garçons ? L’un des chanteurs, Jules, s’est retrouvé confiné en Australie alors que les autres membres du groupe étaient en Europe.

C’est de cette séparation contrainte, de ce sentiment d’isolement, et de ce besoin vital de liberté, comblé par la joie des retrouvailles, qu’est née la chanson « Free » que vient de révéler le groupe. Une ode à la liberté, où dans un écrin groovy et chaleureux, la voix délicate de Jules nous laisse entrevoir la fragilité de l’homme.

Nous avons enregistré ‘Free’ dans le salon du studio La Frette (à Paris), au premier étage, avec un percussionniste nommé Pedro. Sa musicalité a apporté une énergie puissante dès la première prise et ça a éclairé la pièce, le groove du titre n’avait jamais été aussi fort. Nous avons travaillé toute la journée, mais rien n’a jamais été aussi magique que cette première prise qui est devenue le morceau ‘Free’… »

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Free » c’est le nouveau single des Parcels, en attendant leur deuxième album qui devrait logiquement paraitre à la rentrée… Pour l’instant, le groupe s’apprête à partir pour un road-trip australien, entre juin et juillet et va se produire un peu partout, uniquement avec du public local. Tout cette aventure sera filmée, et on pourra la découvrir au moment de la sortie de l’album.

On vous tient au courant dès qu’on en sait plus !