La jeune artiste américaine Faye Webster publie son 4ème album "I know I ‘m Funny haha" qui sort demain (Secretly Canadian).

Faye Webster - Cheers (Official Video) © Capture d'écran/YouTube/Site officiel de Faye Webster

Faye Webster n’est pas une inconnue pour les auditeurs de France inter puisqu’elle intégrait déjà notre playlist d’été il y a deux ans, pour son précédent album "Atlanta Millionaires Club" qui nous avait révélé toute la grâce, le charme et la personnalité de cette jeune femme accomplie. Auteure, compositrice, chanteuse, photographe, décoratrice, Faye Webster démontrait avec cet album, une maturité musicale étonnante pour une personne de son âge.

Faye Webster est originaire d’Atlanta, une ville où elle est née, a grandi, et où elle vit encore. Une ville connue pour sa scène rap très influente avec des artistes de premier plan comme Young Thug ou Migos. Faye Webster a donc grandi, bercée par la musique country et folk qu’écoutent ses parents, et le rap qui résonne aux quatre coins de la ville. Des sonorités qu’on retrouve par touches délicates au gré de son travail.

Faye Webster produit des chansons, où sa voix vient au plus près, susurrer des petites histoires intimes et personnelles, parfois sombres, parfois drôles.

Depuis son précèdent album, Faye Webster est tombée amoureuse, alors évidemment ce nouvel album qui sort demain, vient d’un endroit moins solitaire : il sonne plus brillant, plus confiant, pas forcément plus joyeux, mais c’est sûr l’ambiance en est toute différente.

« Cheers », c’est l’une des nouvelles chansons de Faye Webster. Un titre pop où elle expérimente un son de guitare presque saturé. Assez inhabituel.

C’est le genre de chanson ou tu te dis : ah ouais, c’est celle-là ! juste après la première prise. C’était diffèrent et cela m’a donné l’impression d’entrer dans un nouveau chapitre pour moi-même. Je me sentais comme un dur à cuire pour une fois !

Ce nouvel album, Faye Webster a commencé à l’enregistrer juste avant la pandémie, mais avec le confinement, elle a dû revoir son approche. Si une partie de l’album a été enregistrée en studio avec son groupe, elle a aussi beaucoup travaillé chez elle, où elle a enregistré presque toutes ses voix sur Garageband.

Et l’incertitude de la vie en 2020, s’est aussi infiltrée dans certaines de ses paroles, comme dans le titre « Better Distractions » qui parle du fait de manquer à un être cher, et qui est l’une des chansons préférées de Barack Obama…

« I Know I’m Funny haha » la chanson qui donne son titre au nouvel album de Faye Webster et qui vient d’entrer dans la playlist de France Inter, évoque un diner avec son amoureux et ses sœurs, dont l’une lui a dit qu’elle la trouvait drôle. Elle en a fait une chanson :

L’une des choses que je préfère à propos de l'écriture (de chansons) est de prendre les pensées que les gens ne trouvent pas vraiment dignes, ou pourraient négliger, et de les mettre en évidence. J'aime dire des choses que tout le monde pense, mais que personne ne dit… Je me suis dit il y a quelques années que j'allais être plus honnête dans mon écriture, car l'honnêteté est la meilleure voie à suivre avec la musique.

« I Know I‘m Funny haha » le nouvel album de Faye Webster sort le 25 juin sur le label Secretly Canadian