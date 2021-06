Jacques est de retour dans la Playlist estivale de France Inter avec un titre vocal, "Vous", qu’il présente comme un aveu de sa dépendance aux autres, une sorte de mise en forme musicale de de ses rapports et de son ouverture à autrui.

Jacques - "Vous" (Recherche & Développement) © Edouard Sanville

Musicien, producteur, DJ français, Jacques produit une musique électronique singulière, créative, dansante et expérimentale. Prolifique, atypique, il utilise les bruits et sons de nos vies quotidiennes pour élaborer ses rythmes et ses mélodies, entre sonorités Techno, House, musique concrète et chanson.

Après un premier EP sorti en 2015 (« Tout Est Magnifique »), Jacques a fait son entrée dans notre Playlist en 2016, avec un titre chanté, justement intitulé « Dans la radio ». Cette chanson est construite avec des échantillons sonores que Jacques avait enregistrés dans la Maison De La Radio.

Après avoir fait le bonheur de notre Playlist estivale de 2016, le titre est devenu dans une version adaptée, modifiée « sur mesure », le générique de l’émission Foule Sentimentale de Didier Varrod.

Depuis cette chanson, Jacques a fait des concerts, beaucoup, souvent improvisés, s’est produit dans de nombreux festivals, et a déménagé au Maroc où il a vécu trois ans. Il revient avec un nouveau morceau, Vous, qui pour résumer, raconte sa dépendance aux autres, à nous.

Jacques et le label Recherche & Développement, dont c’est la première sortie, ont mis en vente les droits de ce nouveau titre, et 194 personnes ont pu acheter chacune de 194 secondes du morceau (pour à peu près 250 euros la seconde). Ils se partageront évidemment l’intégralité des revenus générés par la chanson.

Il n’y a que moi-même pour me comprendre complétement, mais pour me donner le sentiment d’être compris, il n’y a que vous, les autres » dit Jacques à propos de cette nouvelle chanson.

Vous, nous, tous, nous allons l’entendre tout l’été dans les émissions de notre grille d’été, car « Vous » vient de rejoindre notre Playlist.