Depuis dix ans J. Cole poursuit une carrière sans faute où il est régulièrement en haut des charts du rap américain.

Trois ans après son dernier album "KOD", le rappeur, J. Cole est de retour avec "The Off-Season" © Getty / Lorne Thomson/Redferns

Il fut la première signature du label « Roc Nation » créé par l’incontournable Jay Z. Il a très vite dépassé le statut de petit protégé de son mentor.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ce sixième album s’inscrit à un tournant Puisque J. Cole va dorénavant partager son entre le rap et le basket, il vient en effet d’intégrer l’équipe des Patriots Basketball Club au Rwanda, qui fait partie de la Basketball Africa League.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Partisan d’un rap que l’on pourrait qualifier aujourd’hui « à l’ancienne », J. Cole fuit les autotunes et s’inscrit dans une certaine tradition.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

L’élaboration de ce disque « The Off-Season » a fait l’objet d’un documentaire dans lequel il déclarait

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

C'est ce moment où beaucoup de tes rappeurs préférés arrivent à un tournant. Est-ce que ça te convient d'entrer dans une routine ? Sur le plan créatif, est-ce que t'as exploré toutes les pistes ? Quand je me suis posé ces questions, je me suis dit : Nan, ça me convient pas »

Un défi personnel qui fait du bien aux oreilles.