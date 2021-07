La Play List de France Inter vous emmène en voyage électrique dans la musique catalane avec Raph Dumas et la Cobla Sant Jordi de Barcelona.

Raph Dumas et la Cobla Sant Jordi : "Coblism 2.0" © Emmanuel Layani

Sommes-nous d'hier ou déjà demain ? C'est ce qu'on se demande parfois au réveil ou dans le milieu de la nuit, c'est aussi ce qui pourrait vous arriver à l'écoute de ce disque singulier : Coblism 2.0 de Raph Dumas et la Cobla Sant Jordi.

Une musique née, comme une recette qu’on améliore avec les années, d'un mix entre musique traditionnelle et culture électronique, de la rencontre entre l'orchestre d'une association de musique catalane et la pratique d'un DJ.

Le disque s'appelle Coblism 2.0 non pas parce qu'il serait comme une mise à jour récente, mais parce qu'il y a eu un premier album Coblism, où Raph Dumas (musicien de Perpignan) samplait des vinyles de cobla les associant à d'autres disques chargés de kicks, de rythmes contemporains.

Sept ans plus tard, le perpignanais Raph Dumas va plus loin en adaptant la composition de pistes électroniques à l'instrumentation à la pratique directe d'une Cobla.

La Cobla, c’est un orchestre catalan de 11 à 13 musiciens avec trompettes et trombones, une contrebasse, mais aussi des tenores et des tibles (qu'on peut apparenter à la famille des hautbois) ou encore le flabiol (flûte à bec piccolo), accompagnés du tamborí.

Je précise la cobla n'est pas réservée aux hommes, ici le trombone est tenu par Isi Lopez, Raph Dumas lui joue des platines et des machines mais aussi du Theremin. La cobla Sant Jordi de Barcelone est sans doute l’un des ensembles les plus emblématiques et reconnus de cette tradition Catalane.

Je vous emmène maintenant sur la côte, à Port Bou, la ville frontière, juste après Cerbère dernière ville de France avant l'Espagne.

Le rythme, les boucles et les instruments qui se répondent, mais c'est l'orchestre qui reprend le pouvoir.

C’est tout le jeu de ce disque qui invite aussi bien à la danse qu’à l’écoute attentive. Les arrangements sont signés de Xavier Capdevilla, un sardaniste réputé. La sardana c'est la danse traditionnelle catalane, mais aussi la musique qui accompagne cette danse.

Pour vous vous la décrire, on se tient la main en cercle fermé. Pour vous faire un dessin je vous recommande un celui qu’a fait Picasso lors de son passage à Ceret dans les Pyrénées-Orientales, un beau dessin d’une Sardane de la Paix.

La meilleure image à se faire c’est sans doute celle du disque : une pochette signée Pascal Comelade tout en peinture et collages où l'on reconnait Mickey, Felix le Chat mais aussi une tête de mort, un dessin de Daniel Johnston et ou encore les Résidents, belle armée de caractères qui annoncent un certain esprit de western.

Raph Dumas et la Cobla Sant Jordi de Barcelona et des concerts devraient bientôt être annoncés pour septembre.