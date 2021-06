"New Long Leg" est le premier album du groupe londonien Dry Cleaning. Le nom de ce jeune groupe, Dry Cleaning (en français Lavage à Sec) colle parfaitement à leur musique : un rock tendu, sec, chaud et remuant.

Dry Cleaning - "Scratchcard Lanyard" (Album "New Long Leg") © Steve Gullick

Après deux EP sortis en 2019 (« Sweet Princess » puis « Boundary Road Snacks And Drinks »), le premier album de Dry Cleaning a été produit et enregistré avec le légendaire John Parrish, figure du rock indépendant et collaborateur fidèle de PJ Harvey.

Dès ses débuts, le groupe a été rangé dans la case Post-Punk britannique, très en vogue ces dernières années. Si on entend bien dans ce disque l’influence de groupes comme Gang Of Four ou Public Image Limited, dépositaires du son Post-Punk, on y retrouve aussi le rock des Smiths, des Strokes, un peu de la Cold-Wave des années quatre-vingts et même des éléments hérités du rock dans années soixante-dix.

Le groupe s’est formé en 2017, à l’initiative de Tom Dowse (guitare) qui jouait alors de la musique instrumentale avec Lewis Maynard (basse) et Nick Buxton (batterie).

Tom Dowse demande à une amie de son école d’art, Florence Shaw, de se joindre au groupe. Photographe et artiste visuelle, elle hésite puis accepte quand elle comprend qu’elle pourra plus « parler » que chanter sur la musique du groupe. La façon dont Florence Shaw pose sa voix, raconte ses textes, est très forte. Elle a un sens incroyable de la narration, un accent, un phrasé très particuliers, à la fois étrange et charismatique.

Ce premier album est plein d’images surréalistes, de souvenirs bizarres, d’obsessions, mais il porte aussi un regard acéré sur nos vies quotidiennes et leurs drôles de petites routines.

Le titre qui a trouvé sa place dans notre Playlist est un morceau énergique, accrocheur, qui s’appuie sur une ligne de basse entêtante, des riffs de guitare bien tranchants et la voix envoutante de Florence Shaw, qui s’en prend à cette nouvelle génération qui a l’impression de tout faire, mais ne ressent rien.