Depuis quatre ans, Joy Crookes connaît une carrière fulgurante déjà auréolée d’un succès qui ne s’est jamais démenti jusqu’à ce jour.

L’auteure-compositrice-interprète Joy Crookes sur scène au Cornbury Festival le 5 juillet 2019 à Oxford, en Angleterre. © Getty / C Brandon/Redferns

D’origine bangladaise et irlandaise, Joy Elizabeth Akther Crookes (son véritable état-civil), est une fière représentante de la scène du sud de Londres.

Ces dernières années, elle a parcouru un chemin parsemé de plusieurs EP, tour à tour chaleureux, souriants et émouvants. Elle est en quelque sorte le pendant positif de sa compatriote Jorja Smith. Très remarquée outre-Manche, sa musique soul élégante et racée l’a définitivement installée dans la filiation des grandes chanteuses de soul anglaises, de Shirley Bassey à Amy Winehouse en passant par Adele.

Joy Crookes se démarque singulièrement des autres chanteuses soul avec un timbre envoûtant à souhait, et des textes qui font mouche auprès de la jeunesse britannique. Elle aborde les thèmes de sa vie, les ruptures, les sorties, l’amour, les peines de cœur, sa ville, son quartier… des sujets qui parlent à tous les jeunes de son âge. Ses clips, très bien réalisés, contribuent fortement à son succès. Sur certaines vidéos, on la voit notamment vêtue d’habits bangladais traditionnels qui incarnent la déesse hindoue Lakshmi évoluant dans des décors typiques.

C’est d’ailleurs grâce à la vidéo que Joy Crookes fut découverte.

En 2017, grâce à « Colors show », une plateforme musicale sur YouTube basée à Berlin, dont le principe vise à révéler des artistes originaux sous la forme de clips vidéo à l’esthétique plutôt minimaliste. Les artistes invités à se produire viennent d'horizons géographiques et musicaux très variés, avec cependant une préférence pour la musique indépendante, quel que soit le style : hip-hop, rap, soul ou électronique. Leur devise est « All colors, no genres » (« Toutes les couleurs, aucun genre »). Ce passage sur ce site a bouleversé la vie de Joy Crookes qui y interprétait « Mother may I sleep with danger ».

Joy Crookes est une femme indépendante, un statut qu’elle revendique et affirme dans ses chansons. Il suffit d’écouter ses deux premiers EP, « Influence » et « Reminiscence » -édités par le biais d’un circuit lui-même indépendant- avec des titres comme « Power » ou « Man’s world » sur lequel résonnait l’extrait d’un documentaire sur la vie de la chanteuse et actrice Eartha Kitt qui a eu une grande influence sur elle. L’artiste américaine y affirme l’idée de ne jamais se compromettre par amour pour un homme. Des notions que Joy Crookes va, dit-elle, continuer à approfondir sur son premier album.

« Anyone but me » est le dernier single que Joy Crookes a publié en 2020 avant la sortie du nouveau titre révélé le mois dernier, « Feet don’t fail me now ».

L'une des plus compliquées que je n’aie jamais écrites (dans le bon sens du terme), déclare-t-elle.

Le texte aborde, avec beaucoup d’ironie, le point de vue d’une personne qui préfère soutenir des causes sans réelle conviction pour plaire à la société plutôt que d’en être rejetée. Un phénomène qui a été beaucoup observé, ajoute-t-elle, durant les agitations sociales et politiques des 12 derniers mois. L’activisme performatif s’est beaucoup développé avec la montée de la Cancel culture ».

Et Joy Crookes de conclure :

Il y a une relation de cause à effet forte entre ces deux phénomènes sociaux ».

Joy Crookes : single "Feet don’t fail me now" (Sony)