Dans la soul comme dans le jazz ou le rap britannique , un etoile nommée Jorja Smith scintille depuis quelques années déjà . "Be right back" est l’interlude de huit titres qu’elle nous a offert en attendant son deuxieme album très attendu.

L'auteure-compositrice-interprète Jorja Smith en concert lors du festival All Points East 2021 à Victoria Park le 27 août 2021 à Londres. © Getty / Gus Stewart/Redferns

La talentueuse chanteuse anglaise fait son retour dans la playlist de France Inter, avec un nouveau single. Jorja Smith 24 ans, un album à son actif et de prestigieuses collaborations allant de Drake à Kendrick Lamar.

Jorja Smith a grandi en écoutant du reggae, duhip-hop, du R&B et de la musique punk. Elle a écrit sa première chanson à 11 ans,obsédée par l'album « Frank » de la diva, Amy Winehouse.

Sur son tout premier album, Jorja Smith marche sur les traces de son idole et livre un sublime registre dont les morceaux montre l’ampleur de sontalent et de sa voix, à la fois chaude et capable de gravir les notes les plus aigües.

Dans ses textes, Jorja Smith adore particulièrement aborder les questions de société :

Quand il se passe des choses dans le monde, je pense qu'il est important de les aborder, car en tant que musicien, vous pouvez faire en sorte que les gens écoutent. Dès qu'ils lancent votre musique, vous avez leur attention ».

Et lorsqu'elle ferme les yeux pour livrer le couplet rap de "Blue Lights", sa chanson contre les bavures policières, elle force l’admiration.

Tendez l’oreille !

« Blue Lights » la chanson qui a révélé Jorja Smith en 2016 extraite de son premier album « Lost & Found », il lui a notamment valu d’être la première artiste indépendante, récompensée duprix du choix de la critique aux Brit Awards, en 2018.

Son nouveau projet est avant-goût de son deuxième album à venir. Avec « Be Right Back » Jorja Smith, nous dit : « je reviens dans un instant,écoutez ces huit titres en m’attendant ! ».

Et une fois à l'intérieur de son univers, on a juste envie de lui répondre, « prend ton temps, on se sent très bien nous là ! »

Dans « Be Right Back » Jorja Smith a invité la talentueuse rappeuse anglaise SHAY BO sur le titre « Busdown » que vous venez d’écouter.

Aujourd’hui, c’est Shay bo, la reine du sud de Londres qui l’invite à son tour.

On les retrouve avec une chanson tout à fait dans l’air du temps : «My Sister», une sororité authentique !

“My sister” extrait du premier album de Shay Bo “Queen of the south”, et “Bussdown” de Jorja Smith, sur son EP “Be right back”.