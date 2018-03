40 ans, 4 mois et 18 jours, c’est exactement le temps passé en détention par Michel Cardon. Cet homme de 67 ans, condamné en 1977 à la réclusion à perpétuité a vu sa demande de remise en liberté examinée hier après avoir été littéralement oublié en prison.

Hier, le parquet s'est dit favorable à une sortie prochaine de Michel Cardon ... qui va devoir tout réapprendre. A commencer par ouvrir une porte, rappelle son avocat. Il ne l'a pas fait depuis 40 ans.

Les longues peines, qui sont justement le sujet d’un documentaire, Après L’ombre, qui sort le 28 mars sur les écrans Là, ils sont quatre anciens détenus et la compagne de l’un d’entre eux, et se racontent dans le film de Stéphane Mercurio. Il y a par exemple, Eric. 19 ans de détention et 27 établissements différents. Cela fait près de 15 ans, désormais, qu’Eric est sorti de prison. Mais les stigmates de cette longue peine lui collent à la peau. Aujourd’hui encore, Eric ne supporte pas qu’on le touche... en prison, explique-t-il, on n’est touché que par la violence ou par les surveillants.

Les années de prison, c’est aussi le corps qui se détraque. C’est ce que raconte encore Eric, qui, face à la douleur et faute de dentiste a fini par se résoudre à s’arracher les dents lui-même, avec une fourchette et un coupe-ongle. C’est encore l’absence de sexualité ou les relations à la va-vite, discrètement lors d’un parloir. Ce sont les proches qui disparaissent sans qu’on puisse leur dire adieu, témoigne André, 35 ans de détention derrière lui. Il y a aussi, les veines qu’on s’ouvre un soir de désespoir. La peur, de voir son fils placé. La colère, qui reste. En 2000, dans son rapport sur les prisons, l’Assemblée nationale écrivait : “priver quelqu’un de liberté à perpétuité, c’est le faire mourir lentement.” Aujourd’hui, ils sont environ 500 détenus condamnés à la perpétuité dans les prisons françaises.