Depuis environ trois ans, les filières de prostitution venues du Nigéria sont au coeur des affaires de proxénétisme jugées en France. En ce moment, deux procès de filières nigérianes se tiennent devant le tribunal correctionnel de Paris, dont l'un des plus gros réseaux jusqu'à présents démantelés.

Palais de Justice de Paris © Maxppp / Nicolas Kovarik

Ils sont 16 dans le box et sur les bancs des prévenus. Des femmes pour la plupart, majoritairement la trentaine : ce sont les "Authentics sisters", du nom de leur association. Les enquêteurs ont dénombré une cinquantaine de leurs victimes, même si seules sept d'entre elles se sont portées parties civiles dans ce procès. Au coeur de cette filière : deux couples, qui faisaient venir des jeunes femmes du Nigeria, pour les prostituer ici en France, selon un système bien rodé, qui répète de dossier en dossier.

Me Vanina Méplain est avocate et vice-présidente de l'association Equipe d'Action Contre le Proxénétisme (EACP) qui déjà s'est portée partie civile dans 13 affaires similaires depuis 2 ans :

"C'est toujours de très jeunes femmes, issues de le même ville au Nigéria, Bénin City qui sont souvent vendues par leur propre mère. Il y a une espèce de cérémonie vaudou qu'on appelle la cérémonie du juju. On vous fait croire que vous avez une dette entre 30 000 et 60 000 euros. Si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, les pires malheurs vont arriver à vous et votre famille"