Le tribunal judiciaire de Paris a condamné un homme de 24 ans à 10 mois de prison avec sursis pour menaces de mort contre Mila. Dans un tweet publié lors du premier procès pour cyberharcèlement concernant la jeune femme, il évoque l'idée d'une décapitation.

Mila, en juin dernier, au Tribunal de Paris © AFP / Bertrand GUAY

Avec son carré blond platine et ses yeux clairs, Mila fixe le jeune homme en jogging qui s'avance à la barre. Medhi a 24 ans, le teint blafard et une longue barbe brune qui dépasse sous son masque. Le 3 juin dernier, alors qu'un procès se tient pour menaces et harcèlement à l'encontre de la jeune femme, il publie sous pseudonyme : "Quelqu’un veut décapiter cette pute on stream ?".

Ce tweet et d’autres sont signalés par des internautes. Au début de l'audience, le président les énumère : un afflux de commentaires où il est question de Mila et de Samuel Paty. Le prevenu se défend et condamne un "acte de barbarie" contre le professeur mais raconte son énervement contre Mila.

"Je n’aime pas le manque de respect", dit celui qui se définit comme un musulman pas très rigoureux. Le président cite alors ses mots en garde à vue. "Vous avez dit : j’étais content, elle avait peur, je voulais que ça lui fasse fermer sa gueule", "Oui c’est bête, c’est ridicule", souffle le jeune homme. Pas une fois il ne regarde Mila... Elle ne le lache pas et ne cille pas.

J'ai été débile

— Medhi, le prévenu

Quand la procureure lui demande "pourquoi cette haine ?", il répond : "J’ai juste du mal avec le droit au blasphème, on blesse les gens en insultant une divinité". La procureur lui rétorque qu'il répond à l'offense par des insultes et lui demande s'il a quelque chose à dire à la victime. Elle n'a pas encore entendu d'excuse. Silence. Le prévenu baragouine : "Oui je tiens à m’excuser, mais ce n’est pas une personne que je vais porter dans mon coeur".

C’est de la colère, de la tristesse, de la souffrance que je ressens.

— Mila

Mila se lève et parle de ces messages écrits par d'autres sous le coup de la colère mais qui "resteront dans sa tête". Son avocat insiste. Ce n’est pas le premier procès. En juillet, onze personnes ont déjà été condamnées à des peines allant de quatre à six mois de prison avec sursis pour l’avoir harcelée ou menacée. La veille de ce second procès, cinq autres personnes ont été interpellées pour des faits similaires. Maître Jean-Louis Lagarde raconte cette jeune femme qui vit recluse sous escorte policière. "Le prevenu pourra sortir boire un verre ce soir après l’audience, Mila, elle, ne pourra pas". Derrière son masque, la jeune femme pleure.

L’avocat de la défense, Maître Malcolm Mouldaïa, assure que son client ne voulait pas atteindre Mila. "Dans son tweet, il interroge, il ne dit pas je vais, je veux". Les juges auront une autre lecture : il condamne le jeune homme à 10 mois de prison avec sursis, 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral. Des peines plus sévères que celles requises par le parquet. L’avocat du jeune homme a déjà dit qu’il voulait faire appel. L’avocat de Mila assure lui que ce ne sera pas le dernier procès de la haine en ligne... ni la dernière victime...