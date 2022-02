Après le démantèlement d'un trafic de crack du square de la porte de la Villette, clients et trafiquants ont comparu devant le tribunal judiciaire de Paris jeudi après-midi.

Une intervention de police a eu lieu le 24 janvier dans le square, transformé en "crackland". © AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT

Le square de la porte de la Villette à Paris est au cœur d’une intense polémique depuis l’automne dernier et sa réquisition par la préfecture de police pour y installer des consommateurs de crack. Mercredi, les maires de Paris, Pantin et Aubervilliers ont assigné l’Etat devant le tribunal administratif pour trouver une solution durable.

En attendant une hypothétique solution, plusieurs clients et deux des principaux fabricants ont comparu devant le tribunal judiciaire de Paris jeudi. Lors de cette audience, il a beaucoup été question de ceux que l’on appelle les "modous", ces consommateurs qui finissent par devenir des dealers pour payer leur propre consommation. Il y a 15 jours déjà, la procureure avait entendu l'un d'eux, un professeur des écoles, enseignant le jour et "modou" la nuit. Totalement perdu, il a reçu une injonction de soins.

Les ravages du crack

Jeudi, en tout début d'audience, c'était au tour d'un jeune homme de se présenter devant le tribunal, poursuivi pour avoir volé un scooter. "Je n’aurais jamais dû faire ça. Je ne sais pas pourquoi…", commence-t-il, avant de se reprendre : "Enfin si. Sans doute le manque." "Je suis en train de me détruire. J’ai pourtant un travail, une femme qui m’aime", poursuit le jeune homme. "Je voudrais juste vous dire que je ne veux pas aller en détention, sinon c’est mort. Je travaille pour 1500 euros. Et le scooter, c’était pour 50 euros de crack."

"Vous aviez donc des revenus pour payer votre dose", lui lance la présidente du tribunal. "J’ai commencé à travailler il y a peu, je n’avais pas encore touché ma première paye", répond-il. Et le prévenu de préciser qu’il est chef de rang dans le restaurant d’un hôtel 4 étoiles dans Paris.

"Je vois dans votre dossier que vous auriez dû avoir un suivi médical déjà pour quatre affaires précédentes de vols", enchaîne la présidente. "Oui mais ça n’a pas été encore mis en place. J’étais sans doute trop défoncé", explique le jeune homme, tout juste majeur. Le tribunal le condamne à six mois de prison à effectuer en semi-liberté pour qu’il puisse travailler, avec une nouvelle injonction de soins.

Directement de la cuisine d'un appartement au square de la Villette

Une heure plus tard, ce sont cette fois deux fabricants de ces funestes galettes de crack qui arrivent dans le box des prévenus. C’est rare d’avoir ceux que l’on appelle les "cuisiniers". Ces deux jeunes sénégalais venaient presque chaque jour écouler leur stock confectionné dans la cuisine de leur appartement de Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne. De la cocaïne coupée à 30%, rappelle la procureure, avec du bicarbonate de soude et de l’ammoniaque. Les deux hommes ont fini par se faire repérer.

Dans leur appartement, les enquêteurs sont tombés sur 719 galettes. "C’est énorme !" s’exclame la présidente. "Ce n’était pas à moi", tente l’un des prévenus. "C'est à qui alors ?" On ne le saura jamais. On apprend seulement que c’est 10 euros par galette de crack. Ils tentent ensuite d’avancer de vagues explications sur les quelque 7000 euros également saisis, ce qui finit par exaspérer la magistrate.

"Vous êtes des trafiquants, vous faites de l’argent sur des toxicomanes, sur des pauvres gens, des gens malades. Et ça, c’est inacceptable."

Même leur avocate commise d’office ne trouve pas vraiment les mots : "Je suis un peu démunie", dit-elle, soulignant le nombre important de "ravages" causés. "Est-ce que la détention est vraiment la solution pour autant ?" Le tribunal donne sa réponse : quatre ans de prison ferme, 10 ans d’interdiction de séjour en France.

"Que des consommateurs se mettent à vendre du crack, le tribunal en voit tous les jours", conclut la présidente. "Ce n’est pas votre cas. Quand on voit ce que l’on a retrouvé dans votre appartement, on comprend l’ampleur de votre business. Vous êtes des trafiquants, vous faites de l’argent sur des toxicomanes, sur des pauvres gens, des gens malades. Et ça, c’est inacceptable." Ils ont dix jours pour faire appel.