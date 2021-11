Devant la 33e chambre du tribunal correctionnel de Paris, un élu, jugé pour avoir frappé son épouse, accable cette dernière.

Dans les couloirs du palais de justice de Paris © Radio France / Ariane Griessel

Ils se sont rencontrés sur les bancs de Sciences Po. 47 ans plus tard, les voilà face à face sur les bancs d'une salle d'audience. Elle est assise sur celui des parties civiles, menue, gilet et pantalon verts. Lui est en face, pull bordeaux, cheveux blancs. Leurs regards se cherchent, puis se détournent. La partie civile - appelons-là Mireille - accuse son mari de l'avoir frappée, à plusieurs reprises, en 2018 et 2019. Le prévenu conteste.

"Madame la présidente, dit-il en préambule, nous n'aurions jamais pensé que 47 ans de vie commune, dont 42 heureuses, auraient échoué devant ce tribunal". Il est élu, proche du Rassemblement national. "Je pense que la politique a gravement nui à notre couple, je pense que mon épouse voulait une vie différente". Car son épouse, à en croire le sexagénaire, boit, trop. Est jalouse, aussi. Elle l'écoute, sans rien laisser paraître.

"J'ai hurlé, il m'a donné des coups"

Il est notamment question d'un soir de juin 2018. Mireille monte dans la chambre de son mari, le dérange, visiblement. "Il m'a serré la main très fort, j'ai hurlé, il m'a donné des coups". Lui livre une autre version : "Elle était ivre, très ivre même, m'a insulté, je l'ai conduite vers l'escalier, on a à moitié trébuché". La présidente montre des photos des ecchymoses : "Quand il y a une chute, il y a un point de chute, et une blessure assez forte, mais là, que ce soit à tous les endroits, on a plus de mal à l'expliquer"

On apprend qu'il existe un enregistrement sonore de la scène, une habitude prise par le prévenu : "Je faisais l'objet d'insultes, j'ai commencé à enregistrer, au cas où je devrais porter plainte pour harcèlement moral". Des enregistrements non datés, non constatés par un huissier, note l'avocat de l'épouse. Nous ne les entendrons pas à l'audience. "Mon mari dit qu'on a été très heureux pendant 42 ans, je ne suis pas d'accord". Mireille se souvient être descendue plusieurs fois chez la voisine, il y a vingt ans, déjà. Comme ce jour où son mari lui a dit qu'il n'y avait pas une minute où il ne regrettait pas de l'avoir rencontrée.Puis elle évoque une gifle, un jour, un croche-pied un autre.

"Elle m'a fait un croche-pied"

Les experts décrivent une femme intelligente, habitée par "un sentiment de dénigrement dus aux violences qu'elle dit avoir subies". "J'ai toujours été sous l'emprise de mon mari, j'avais de l'admiration pour lui", explique celle qui a "relu l'ensemble de ses ouvrages". Jusqu'à ce verre de bière dont elle dit qu'il l'a jeté dans sa direction. La fois de trop : Mireille file au commissariat. Le prévenu a, là encore, une explication : "Elle m'a fait un croche-pied".

"Je me pose la question de qui est réellement l'accusé, s'agace l'avocat de Mireille. Vous avez quelqu'un qui a mobilisé l'attention, c'est l'habileté de l'homme politique". Sa cliente demande un euro de dommages et intérêts. Il s'agit, ici, de reconnaissance, plus que de réparation. La procureure, elle, réclame huit mois de prison avec sursis, déplore le manque de réponses claires, regrette l'absence d'expertise psychiatrique du prévenu : "Ça aurait été très intéressant"

"Je comprends le sous-texte, tous les hommes sont des pervers narcissiques depuis une quinzaine d'années, maintenant", réagit, dans sa plaidoirie, l'avocat de la défense. Le poison de la jalousie est là depuis le début, quand va arriver le mandat politique, ça va prendre une autre tournure". Son client écope de six mois de prison avec sursis.

Une fois le délibéré prononcé, le couple échange quelques mots, sur un ton qui semble banal. Que se disent-ils ? Que se dit-on quand la justice s'en mêle, après 47 années de vie commune ? Une procédure de séparation est en cours. Ils la veulent "à l'amiable". Mireille l'a dit, à l'audience : "J'ai pris la décision de divorcer, j'ai l'impression de me reconstruire"