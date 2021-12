A une audience de comparutions immédiates, devant la 23e chambre du tribunal correctionnel de Paris, la présidente s'interroge sur l'un des prévenus : est-il majeur ou mineur ? Par conséquent, doit-il réellement comparaître devant cette chambre ?

A l'entrée de deux salles d'audience du palais de justice de Paris © Radio France / Ariane Griessel

Audience de comparutions immédiates, devant la 23e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Les dossiers s'enchaînent, la salle est pleine de collégiens, nous sommes en période de stages d'observation.

Deux prévenus sont amenés dans le box. Ils sont jeunes, eux aussi, cela se voit. Mais jeunes comment ? La présidente les regarde, marque un temps d'arrêt, puis s'interroge : "Je ne cache pas mon étonnement. Dans ce dossier, j'étais partie sur un majeur, je me retrouve avec un deuxième prévenu qui était mineur, et est devenu majeur entre-temps".

Les deux prévenus sont soupçonnés d'une tentative de vol de téléphone portable, mais ce n'est pas ça, qui, pour le moment, préoccupe le tribunal. La présidente démarre par la question rituelle : "Voulez-vous être jugé aujourd'hui ou demandez-vous un délai pour préparer votre défense

- Excusez-moi, intervient l'avocat du plus jeune, c'est un mineur !

- Pour le moment, il est déféré. Le tribunal ne va pas trancher maintenant si c'est un mineur ou un majeur, rétorque la juge.

- Je veux être jugé aujourd'hui, Madame la présidente.

- Vous êtes né quand ?

- Le six août 2004

- 2004… Pour moi, vous ne devez pas être déféré devant nous".

Expertise osseuse

Elle jette un regard agacé à la pendule : l'après-midi avance vite, la pile de dossiers jugés nettement moins. Puis replonge le nez dans ses documents : "Une expertise osseuse réalisée en décembre 2020 nous donne un âge biologique entre 17 et 19 ans. On est un an plus tard, donc si on retient la minorité, vous auriez 18 ans aujourd'hui".

Le jeune prévenu, dans son survêtement de sport bleu, écoute sans rien laisser paraître les propos rapportés en arabe par une traductrice.

La présidente insiste sur cette question d'âge :

- Vous avez toujours donné comme date de naissance 2004. Si on devait retenir cette expertise osseuse, vous seriez majeur, aujourd'hui. Vous maintenez toujours être mineur ?

- Oui, je suis mineur

- Le tribunal va renvoyer cette affaire, on ne peut pas la prendre en l'état. La question qui se pose est : qu'est-ce qu'on va faire de ces deux-là ?! "

La présidente explique qu'elle va demander de nouveaux tests: "Etant précisé, dit-elle, que ce sera une expertise osseuse non pas du poignet ou de la mâchoire, on fait aujourd'hui des expertises de la clavicule qui permettent d'écarter des majeurs qui se disent mineurs !"

Né en 2004 ou en 2000 ?

Le jeune homme a un casier vierge, dit être arrivé en France clandestinement, il y a un an, est hébergé dans une structure pour mineurs isolés

Son ami, lui, a déjà été condamné plusieurs fois pour des cambriolages. Il a expliqué être né en 2000. Mais aussi…en 2004. "Vous seriez encore mineur, d'après vos déclarations", note la présidente. En novembre dernier, ce prévenu a été condamné par le tribunal des enfants de Nanterre.

- Pourquoi dites-vous à cette occasion que vous êtes mineur ?

- Je suis né en 2000, mais j'ai été arrêté sous l'emprise de stupéfiants, et je disais n'importe quoi

- Je sais pourquoi vous dites que vous êtes mineur, ça donne des admonestations devant le juge des enfants, conclut la présidente, soulignant ainsi que la peine encourue est plus légère.

Le procureur demande le maintien en détention provisoire, pour les deux jeunes hommes, afin, explique-t-il, d'être sûr qu'ils seront là le jour du procès, et ne commettrons aucun autre délit pas d'ici-là.

L'avocat du plus jeune dit souhaiter que la présomption de minorité bénéficie à son client, son confrère propose un bracelet électronique pour le plus âgé.

La décision tombe : tous les deux retournent en détention, en attendant leur procès. Ils comparaîtront à nouveau ici fin janvier. S'ils sont majeurs, ce qui est loin d'être un détail mineur.