Un jeune homme d'une trentaine d'année a comparu devant la 23e chambre du tribunal correctionnel de Paris, après avoir mis une main aux fesses d'une contrôleurs SNCF. Il réfute la notion d'"agression sexuelle", mais admet des "pulsions".

Le tout nouveau palais de Justice des Batignolles, dans le 17e arrondissement de Paris © Radio France / Ludovic MARIN

Audience de comparutions immédiates, devant la 23e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Un homme entre dans le box, la trentaine, corpulent, visage glabre. Poli, il salue la salle : "Bonjour. Bonjour à tous". La présidente rappelle les faits : trois jours plus tôt, l'homme a mis la main aux fesses d'une contrôleuse SNCF, dans une gare parisienne, "de manière appuyée", précise la juge. Le prévenu écoute, visage impassible. Répond d'un ton neutre au récit de la juge : "Je confirme". L'employée de la SNCF connaissait le trentenaire de vue : il est sans domicile fixe et dort sur les quais de gare depuis trois ans.

- J'ai eu une pulsion, une envie de communiquer avec cette femme

- C'est un moyen de communiquer ? interroge la présidente, sans rien laisser paraître

- J'avoue être un peu obsédé. C'est une forme de dialogue. J'étais malheureux dans ma demande.

- C'est une agression sexuelle, explique la juge.

- Pour moi, une agression sexuelle c'est autre chose…

- Ça consiste en quoi ?

- La dégradation physique, attaquer quelqu'un.

- Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si elle était d'accord, pas d'accord ?

- Non, c'est par la suite que je me rends compte qu'elle n'est pas d'accord "

La présidente insiste, avec la bienveillance de ceux qui veulent comprendre. Car elle l'a dit, un peu plus tôt, lors de l'audience : elle a des doutes sur la santé mentale du prévenu.

- Est-ce que vous vous rendez compte qu'on ne peut pas toucher les fesses de quelqu'un, homme ou femme, sans qu'il soit d'accord ?

- Je suis d'accord, répond le trentenaire, dont on ne comprend pas trop à quoi il donne son assentiment

La présidente s'interroge sur sa capacité à se maîtriser :

- Vous semblez dire que vous avez souvent ces pulsions, pourquoi être passé à l'acte ce jour-là ?

- Parfois c'est plus fort, dit-il

Devant la police, l'homme a eu des mots très crus sur ses fantasmes sexuels, ses envies avec les femmes. Et on se dit que l'on n'aimerait pas le croiser dans la rue un jour où "c'est plus fort". La présidente revient à la main aux fesses :

- Est-ce que vous vous rendez compte que cette façon d'entrer en communication, ce n'est pas possible, c'est puni par la loi

- Oui

L'homme a un casier judiciaire vierge, il invoque un échange de regards avec l'employée SNCF, avant d'admettre qu'il s'agit – peut-être – d'une mauvaise interprétation. " Vous avez dit aux policiers 'c'est ma méthode de drague'. Il va falloir changer de méthode ", le met en garde la présidente.

Le prévenu explique avoir montré des signes de trouble du comportement sexuel dès l'âge d'environ 13 ans. Il raconte : ses gestes déplacés sur une sœur, sa famille qui le soumet à des actes de sorcellerie, pour l'exorciser. Il a ,dit-il, subi une mutilation à un membre. Non, pas les bras, ni les jambes. Dans la salle, les spectateurs se regardent en coin. Tout le monde a peur de comprendre. Et pas envie de comprendre. On n'en saura pas plus. "Vous avez déclaré avoir plusieurs compagne et neuf enfants", note la présidente. "Alors…sur le nombre, c'est imprécis", répond le jeune homme.

La procureure demande une expertise psychiatrique supplémentaire. L'avocate du prévenu est contre, d'autant que son client risque de devoir rester en détention, en attendant, pour éviter qu'il disparaisse dans la nature. Elle s'interroge : " Est-ce qu'on ne fait pas pire en faisant cela ?! "

La présidente rend sa décision : le jeune homme devra bien voir un psychiatre. Un nouveau rendez-vous est pris dans trois semaines. D'ici-là, le trentenaire retourne en prison. Et sort comme il est entré : en saluant poliment.