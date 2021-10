"Dans le prétoire" nous emmène aujourd'hui au cœur du palais de justice de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, où un jeune homme peine à s'expliquer sur sa présence dans un pavillon.

Au tribunal de Bobigny, le 3 juin 2020 © Radio France / Corinne Audouin

Par Ariane Griessel, service police-justice de France Inter

Une fois passé le portique de sécurité, il faut descendre le grand escalier qui se trouve après l'entrée de ce bâtiment qui, un temps, s'est voulu futuriste, passer devant les quelques palmiers qui ne suffisent pas à faire oublier la vétusté des lieux. Nous voici en salle 4, celle qui, ce jour-là, accueille les audiences de comparution immédiate. Un jeune homme, sweat à capuche rouge, pantalon de jogging, à peine 18 ans, entre dans le box.

Deux jours plus tôt, les policiers l'ont retrouvé dans la chambre d'un pavillon de Seine-Saint-Denis. Un pavillon qui n'était pas le sien : un voisin avait vu quelqu'un escalader le portail. Le prévenu était en train de fouiller une commode. "C'est très important, en train de fouiller", insiste la présidente.

"Il faisait froid, je n'avais nulle part où dormir, je cherchais une couverture", explique ce jeune homme en algérien, par le biais d'une traductrice. On tend l'oreille : à Bobigny, le grand hall résonne, un bébé pleure, des adultes parlent fort, on entend presque mieux ce qui se passe devant la salle d'audience que dedans. "Ce que je n'ai pas précisé, reprend la présidente, c'est l'heure à laquelle a été appelée la police. Quelle heure, monsieur ? - Neuf heures et demie du matin…j'ai cherché toute la nuit !"

Le jeune homme doit également s'expliquer sur d'autres faits : trois jours plus tôt, il a déjà été intercepté. Même commune, autre pavillon. Il devait être convoqué en juin 2020, mais la justice a choisi de tout regrouper. Et puis il y a ces insultes envers une policière, après cette première interpellation : "Je vais te violer, je vais te tuer". "Il n'y a peut-être pas besoin de traduire, parce que monsieur le dit en français", précise la présidente. "J'étais stressé, je me suis excusé".

La juge énumère les objets trouvés près du jeune homme, dans ce premier pavillon : "Une montre de luxe, des lunettes de soleil, une paire de jumelles anciennes, des monnaies chilienne et suisse, un vélo. Et, un sac à dos noir avec un bonnet, une lampe, un tournevis et une paire de gant. C'est l'attirail du parfait cambrioleur, ça !

- C'était pour entrer dans le pavillon, mais je n'ai rien pris !

- Comme par hasard, le vélo a été volé trois jours avant…

- C'est un copain qui me l'a prêté

- Ben oui...quand ?

- Le 7, le 8 octobre…

- Le 7 ou le 8 ? ça ne tombe pas bien parce qu'il a été volé le 11 ! s'agace la présidente.

On en vient au parcours du prévenu. Sans domicile, il est arrivé en France depuis l'Algérie, il y a deux ans, à l'âge de 16 ans, "parce qu'il y avait la possibilité de trouver du travail".

"- D'où viennent les francs suisses ?, demande la présidente

- Je suis allé en Suisse

- Et vous êtes parti au Chili ? Oui, le Chili en Amérique latine, celui-là

- C'est peut-être un ami...

- Un ami chilien, bien sûr"

On sent toute l'exaspération, pour ne pas dire la lassitude, de la présidente, face à ces explications qui, réelles ou non, se ressemblent souvent d'une audience à l'autre. Le procureur demande dix mois de prison ferme.

" Ce dont a besoin mon client, plaide l'avocate de la défense, ce n'est pas de se retrouver en prison, c'est d'être accompagné et suivi !"

Condamné à quatre mois de détention, le jeune homme sera directement conduit en prison. Il se fige, dans le box. Peut-être repense-t-il à cet échange avec la présidente, le seul moment où son assurance a vacillé. :

- Vous avez l'impression de faire votre vie, ici ? lui demande-t-elle

- Non, pour le moment, je n'ai rien fait