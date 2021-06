Stéphanie Mora dresse déjà un 1er bilan de Roland Garros, ou plutôt un diagnostic, tant le début du plus grand tournoi de tennis sur terre battue du monde est riche en émotions.

Le joueur français Gaël Monfils durant son premier tour à Roland Garros, 1er juin 2021 © AFP / NICOL KNIGHTMAN / DPPI

En thérapie, comme dans la série d’Arte, voilà comment nous avons traversé cette semaine Porte d’Auteuil. Avoir dans une même unité de lieu et de temps, autant de sportifs de haut niveau qui se confient sur leur état psychologique, c’est plutôt rare. Et on se sent comme le docteur Dayan (le psychanalyste héros de En Thérapie).

Vendredi 28 mai : à la question « comment ça va ? » Gaël Monfils, meilleur joueur français sur le circuit, répond :

Dans ma vie personnelle super bien , dans ma vie professionnelle, ça ne va pas.

Lundi 31 mai : Naomi Osaka qui se bat contre son extrême timidité et la dépression quitte la compétition.

Le même jour, nouvelle séance : Benoit Paire, le tennisman qui a la phobie des courts sans public, fond en larmes. L’Avignonnais a perdu mais ce n’était pas le plus important.

Car dans les travées, une jauge réduite - quelques centaines de docteur Dayan - écoutent et encouragent tous ces patients en short.

Mardi 1er juin : c’était un cas de rémission Carla Suarez, 32 ans voulait terminer sa carrière raquette en main et pas sur un lit d’hôpital. L’espagnole a vaincu un cancer. Elle revient à la compétition pour une tournée d’adieu. Mais à 21h le public s’en est allé. Huis clos oblige. La joueuse s’est inclinée en 3 sets sur un court Simonne Mathieu tristement vide ... elle a quitté le tournoi pour de bon sous les seuls applaudissements de quelques personnes présentes et de son adversaire. Sloane Stéphens , debout, émue. L’américaine lui a ensuite rendu hommage sur les réseaux sociaux : évoquant Carla Suarez comme une source d’inspiration.

Les joueurs de tennis vont si mal que ça ?

Tour à tour, les sportifs sont adorés et idéalisés, puis peuvent être dénigrés, sans transition ni préavis, cela bascule, d’un extrême à l’autre. Un droit de jugement s’octroie sur leur qualité de compétition, sur ce qu’ils ont pu dire ou faire. Il faut, au contraire, leur reconnaître le droit d’être à la fois très doués et vecteurs de beauté (...) d’émotions fortes, mais, aussi, le droit à une vie émotionnelle et personnelle propre. C’est une reconsidération (...) essentielle pour les protéger.

C'est une psychologue du sport à l’insep qui le dit, Élise Anckaert dans les colonnes du Monde.

Cette séance à Roland Garros nous oblige à réfléchir au culte de la performance et au business qui l’entretient. Il nous reste encore 10 séances, porte d'Auteuil

Une autre info sur le pouce : enfourchez votre BMX

Direction Montpellier, pour les championnats du monde de la discipline qui ont lieu tout ce we. Et c’est une compétition importante car le BMX freestyle fait son entrée aux Jeux à Tokyo cet été (enfin normalement) et que l’on va y disputer les dernières places qualificatives côté français.