Et si on l’écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous…

Dans tes rêves, y’a un village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur bétonneur et aux grands méchants loups de la finance. Là-bas, y’a pas d’Ehpad pour les vieux ni de banlieue sans espoir pour les jeunes. Là-bas, les anciens sont les tutos des ados, les conteurs ont remplacé Twitter, et les jardiniers font pousser des histoires avec des happy-end pour tous.

Dans tes rêves, y’a un écrivain embarqué dans les coulisses du pouvoir. Il mate tout, derrière ses lunettes, il prend des notes sur les intrigues de palais, sur le bal des textos et des faux culs sous les dorures de la République. Là-bas, c’est un autre village dans une campagne électorale sans temps mort, où les nuits sont si courtes.

Dans tes rêves, y’a le pays de ton enfance et celui de l’utopie.

Y’a pas de morale à la fin, tout est possible, tu deviens un super héros de la vraie vie.

PHILIPPE BESSON

Ecrivain, scénariste et dramaturge.En l'absence des hommes, son premier roman, publié en 2001, est couronné par le Prix Emmanuel-Roblès. Depuis lors, il construit une oeuvre au style à la fois sobre et raffiné. Il est l'auteur, entre autres, de L'Arrière-saison (Grand Prix RTL-Lire), Un garçon d'Italie, La Maison atlantique, Arrête avec tes mensonges, couronné par le Prix Maison de la Presse et Unpersonnage de roman.

Il a multiplié les collaborations avec le milieu du cinéma et de la télévision, ayant notamment écrit le scénario de _Mourir d'aimer (2009), interprété par Muriel Robin, de La Mauvaise rencontre (2010) avec Jeanne Moreau, du Raspoutine interprété par Gérard Depardieu, et de Nos retrouvailles_ (2012) avec Fanny Ardant et Charles Berling.

Il vient d'achever l'écriture pour le cinéma du Procès d'Oscar Wilde. Un tango en bord de mer, sa première pièce en tant que dramaturge, a été jouée à Paris près de 200 fois en 2014 et 2015.

Son dernier livre : Un personnage de roman - édition enrichie d'une postface inédite de l'auteur Paru le 19 avril 2018 - Editeur 10-18

Je connaissais Emmanuel Macron avant qu’il ne se décide à se lancer dans l’aventure d’une campagne présidentielle. Et quand il m’a exprimé son ambition d’accéder à l’Élysée, j’ai fait comme tout le monde : je n’y ai pas cru. J’ai pensé : ce n’est tout simplement pas possible. Pourtant, au fil des mois, au plus près de lui, de son épouse Brigitte et de son cercle rapproché, sur les routes de France comme dans l’intimité des tête-à-tête, j’ai vu cet impossible devenir un improbable, l’improbable devenir plausible, le plausible se transformer en une réalité. C’est cette épopée et cette consécration que je raconte. Parce qu’elles sont éminemment romanesques et parce que rien ne m’intéresse davantage que les personnages qui s’inventent un destin.

« Ce récit de la conquête de l’Élysée est une aventure incroyable et unique. Philippe Besson apporte un éclairage inédit sur un homme qui a su anticiper. » Anne Michelet – Version Femina

YANNICK JAULIN

Né le 30 juillet 1958, à Aubigny, en Vendée. Fils d’agriculteurs, il crée, en 1982, un groupe de rock qui chante en patois poitevin. Conteur, Yannick Jaulin s'inspire des contes traditionnels, leur ajoute sa connaissance du monde rural, un zeste de patois, des éclairs de poésie et une bonne dose d'humour.En 1986, il tombe sous le charme du petit village Pougne-Hérisson , dans les Deux Sèvres. Devenu le chroniqueur officiel du Nombril du Monde , il y crée sa compagnie Le Beau Monde ? Le Festival du Nombril du Monde qui a lieu tous les deux ans au mois d'août est devenu un rendez-vous incontournable des amateurs de spectacle vivant.

La programmation musicale :