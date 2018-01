Et si on l’écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous…

Dans tes rêves, le père Noël, Dieu et Marx picolent des mojitos et fument des cigarillos à la santé du grand Capital dans le bistrot des vieilles canailles, place de la République.

Ils ont l’air de bien se marrer les papis à la barbe blanche. Ils n’ont jamais fait autant d’affaires dans cette mondialisation de la libre circulation des chefs guides et de ses produits dérivés.

Les croyances sont devenues une marchandise comme une autre dans ce nouveau monde qui se rassure avec le label Vintage.

Dans tes rêves, Dieu se vend mieux que Marx et le Père Noël à la Fnac, du coup c’est Dieu qui offre la tournée générale dans le bistrot des vieilles canailles où les jeunes précaires regardent le spectacle des ancêtres en CDI à vie.

Dans tes rêves, y’a le pays de ton enfance et celui de l’utopie.

Y’a pas de morale à la fin, tout est possible, tu deviens un super héros de la vraie vie.

François Bégaudeau

Ecrivain et scénariste, il est notamment l’auteur d’Entre les murs (prix France Culture-Télérama, 2006, adapté au cinéma), de Fin de l’histoire (2007) et de La Blessure la Vraie (Verticales, 2011).

Sean Rose

Né à Saigon d’une mère vietnamienne et d’un père anglais, est journaliste littéraire, critique d’art et écrivain. Après des études de Droit, de philosophie et de langues orientales, il a collaboré à Lire, aux Inrockuptibles, à Libération etc. Outre la presse écrite, il a travaillé pour différents médias comme France Culture (Panorama, La Grande Table), France 5 (Ubik) ou France 24 où il présentait une chronique sur les expositions. Il signe aujourd’hui dans les pages « avant-critiques » de Livres Hebdo et tient une chronique sur l’art dans la revue Études. Après un premier roman Et nos amours (Denoël, 2009), il a publié Le meilleur des amis en janvier 2017 aux éditions Actes Sud Il co-signe un essai avec , Un certaine inquiétude, aux éditions Albin Michel/ à paraître le 3 janvier 2018"

Leur livre : Une certaine inquiétude François Bégaudeau, Sean Rose -Paru le 3 janvier 2018 Editeur Albin Michel

Avoir la foi, y revenir, l’abandonner ou s’en passer : autant d’interrogations auxquelles nous avons cru, à tort, échapper. En réalité, pour beaucoup d’entre nous, la question de Dieu n’est pas réglée : l’échange épistolaire de deux écrivains quarantenaires, François Begaudeau et Sean Rose, nous montre combien ce sujet demeure vif, brûlant, inquiet. Le premier est un athée déclaré… tellement questionné par la geste du Christ qu’on pourrait dire qu’il croit un peu ; le second est un croyant pratiquant… tellement désorienté par les réalités humaines, trop humaines, qu’on pourrait dire qu’il doute beaucoup. Leur échange est une dispute théologique rythmée par la fureur de l’amitié. Leurs confidences sur des vies sinueuses font place au paradoxe : l’athée se baptise soudain « écrivain chrétien » quand le croyant lutte pour ne pas perdre une foi précaire. Il y a une impatience dans ces pages qui cherchent la vérité. Qu’attendent-ils chacun ? Une révélation ?

