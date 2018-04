Et si on l’écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous…

Jean-Christophe Rufin et Eric-Emmanuel Schmitt pour Dans tes rêves © Radio France / Laurence Garcia

Jean-Christophe Rufin et Eric-Emmanuel Schmitt

Dans tes rêves, tu organises un apéro grignatoire avec Diderot, Mozart et Chopin. Tu te mets au piano avec la boule au ventre face à tes héros. Tu te répètes dans ta tête les leçons de ta prof : écouter le silence, faire l’amour avant le cours pour avoir le doigté plus souple, jouer pour un et pas pour tous. Mozart et Chopin reprennent des cacahouètes, Diderot picole sec et toi, tu joues du piano debout.

Dans tes rêves, y’a un drôle de type qui fait une partie d’échecs contre lui-même pour tuer le temps. C’est Aurel, le consul de France en Guinée. Il a un accent roumain, des fringues d’un autre siècle, la larme un peu trop facile face à l’injustice. C’est un idéaliste qui s’ennuie dans son placard doré de diplomate des visas, en picolant du vin blanc et en rêvant à Belmondo dans l’Homme de Rio.

Dans tes rêves, y’a le pays de ton enfance et celui de l’utopie.

Y’a pas de morale à la fin, tout est possible, tu deviens un super héros de la vraie vie.

Et si on l’écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous…

Jean-Christophe Rufin et Eric-Emmanuel Schmitt, diptyque pour Dans tes rêves © Radio France / Laurence Garcia

Jean-Christophe Rufin

Écrivain, membre de l’Académie française, médecin, pionnier de l’action humanitaire, Jean-Christophe Rufin a conquis un large public avec ses romans, parmi lesquels L'Abyssin, Rouge Brésil (prix Goncourt 2001), Katiba, Le Collier rouge ou encore Check point. Avec tout son talent d'écrivain (Rouge Brésil, prix Goncourt 2001, Le Collier rouge, Immortelle randonnée...) et son expérience de diplomate (comme ambassadeur de France au Sénégal), Jean-Christophe Rufin donne vie à Aurel et nous le présente dans une première histoire. Ne nous y trompons pas : suivre cet anti-héros au charme désuet est un plaisir de lecture mais aussi un moyen de découvrir les secrets les mieux gardés de la vie internationale.

Son dernier livre : Les énigmes d'Aurel le Consul - Le suspendu de Conakry - Paru le 28 mars 2018 Editeur Flammarion,

Comment cet Aurel Timescu peut-il être Consul de France ? Avec son accent roumain, sa dégaine des années trente et son passé de pianiste de bar, il n’a pourtant rien à faire au Quai d’Orsay. Il végète d’ailleurs dans des postes subalternes. Cette fois, il est en Guinée, lui qui ne supporte pas la chaleur. Il prend son mal en patience, transpire, boit du tokay et compose des opéras... Quand, tout à coup, survient la seule chose au monde qui puisse encore le passionner : un crime inexpliqué. Suspendu, ce plaisancier blanc ? À quoi ? Au mât de son voilier, d’accord. Mais avant ? Suspendu à des événements mystérieux. À une preuve d’amour qui n’arrive pas. À un rêve héroïque venu de très loin... En tout cas, il est mort. Son assassinat resterait impuni si Aurel n’avait pas trouvé là l’occasion de livrer enfin son grand combat. Contre l’injustice. Avec tout son talent d’écrivain (Rouge Brésil, prix Goncourt 2001, Le Collier rouge, Immortelle randonnée...) et son expérience de diplomate (comme ambassadeur de France au Sénégal), Jean-Christophe Rufin donne vie à Aurel et nous le présente dans une première histoire. Ne nous y trompons pas : suivre cet anti-héros au charme désuet est un plaisir de lecture mais aussi un moyen de découvrir les secrets les mieux gardés de la vie internationale.

Eric-Emmanuel Schmitt

Dramaturge, romancier, nouvelliste, essayiste, cinéaste, traduit en 50 langues et joué dans autant de pays, Éric-Emmanuel Schmitt est un des auteurs français les plus lus et les plus représentés dans le monde.

Son site

Son dernier livre : Madame Pylinska et le secret de Chopin - Paru le 28 mars 2018 Editeur Albin Michel

Madame Pylinska, quel est le secret de Chopin ? - Il y a des secrets qu'il ne faut pas percer mais fréquenter : leur compagnie vous rend meilleur.

En suivant les cours de la tyrannique Mme Pylinska, le jeune Eric-Emmanuel cherche à comprendre le mystère de la musique de Chopin. La Polonaise a de surprenantes façons d’expliquer le génie du musicien et la leçon de piano devient peu à peu apprentissage de la vie et de l’amour. Dans le cadre du Cycle de l’invisible, un conte initiatique plein d’émotion, d’intelligence et d'humour.

La programmation musicale :