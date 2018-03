Et si on l’écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous…

Dans tes rêves, ton héros est un contemplatif qui boit du vin blanc dès le matin à la Buvette de la plage, près du lac d’Annecy. Il se prend pour le vieil homme SANS la mer d’Hemingway.

Le pêcheur qui n’a jamais pêché de gros poisson embarque sur sa vieille barque prénommée Mrs Dalloway, à la recherche de la baleine du lac. Un monstre gentil qu’il appelle Jessie.

A l’aventure comme à l’aventure, même si elle est imaginaire.

Dans tes rêves, ton héros est un jeune intérimaire libertaire qui collectionne les petits boulots en CDD pour mieux se barrer. Il a tout fait : technicien de surfaces poétiques, enquêteur des poèmes de Rimbaud, joueurs d’échecs contre les petits chefs. Ça ne rapporte rien mais ça lui va bien, il est libre le poète et c’est parfois mieux qu’un CDI.

Dans tes rêves, y’a le pays de ton enfance et celui de l’utopie.

Y’a pas de morale à la fin, tout est possible, tu deviens un super héros de la vraie vie…

Jean-Marie Gourio

Ancien rédacteur en chef de Charlie Hebdo, Jean-Marie Gourio est surtout célèbre pour ses Brèves de comptoir, best-seller vendu à plus d'un million d’exemplaires. Mais il a prouvé qu'il était également un romancier sensible, lyrique et érudit. Depuis Chut !, paru chez Julliard en 1998, il a publié L’Eau des fleurs (1999), dont l’adaptation cinématographique, La vie est à nous, interprétée par Éric Cantona, Josiane Balasko et Sylvie Testud, est sortie en 2005, ainsi qu'Apnée (2004), Alice dans les livres (2006), Un café sur la Lune (2011) et Sex Toy (2012). Depuis 2016, il poursuit avec bonheur la folle aventure littéraire de la collection « Papillon », entièrement dédiée à des textes de son cru, fantaisistes et poétiques. Interview d’une vache et scandale au Palais, le second opus de la série, a obtenu le prix Jules-Renard par l’Académie Alphonse-Allais en 2017.

Son dernier livre : La baleine du lac d'Annecy paru le 1er mars 2018 Editeur Julliard

Si l'on vous disait qu'un mammifère marin se cache au fond du lac d'Annecy, le croiriez-vous ? Un beau matin, accoudé à la Buvette de la Plage, Murray Haig a aperçu un cétacé d'une taille phénoménale onduler à la surface de l'eau, et il est formel, c'est bien d'une baleine qu'il s'agit. Ses rares amis, Joaquim, le barman, et Ingrid, journaliste au Dauphiné libéré, pencheraient plutôt pour un délire d'ivrogne. Après mille et une vies passées au bord des grands lacs européens, Murray est prêt à tout pour leur prouver l'existence de cette créature. Dans les pas du docteur Wilson, qui photographia le monstre du Loch Ness en 1934, Murray, accompagné de sa fidèle barque, Mrs Dalloway, se lance alors à la poursuite d'une preuve irréfutable. Dans ce nouvel opus de la collection " Papillon ", truffé de clins d'oeil littéraires, Jean-Marie Gourio met en scène la rencontre d'une nature indomptable et du pouvoir infini de l'imaginaire. Doux rêveur et poète à ses heures, Murray est un marginal qui voit ce que personne ne prend plus le temps de regarder. À l'instar de son antihéros, Jean-Marie Gourio nous invite, le temps d'une lecture contemplative, à saisir la beauté du monde qui nous entoure.

Guillaume Meurice

Né en 1981, formé au Cours Florent, il enchaîne au théâtre, joue aussi au cinéma ("Enfin veuve", d'Isabelle Mergault), puis se lance dans le one-man-show, où il est très vite récompensé dans de nombreux festivals :

Prix du Jury du festival d'Humour d'Oise et de Brignoles 2011.

Coup de coeur du Festival d'Humour de Mâcon en 2010.

Prix du Jury et du Public des Festivals d'Humour de Villeneuve-sur-Lot, de Senas et de Livron, en 2010.

1er Prix du Tremplin d'Humour de Cannes 2010.

Prix de la SACEM du Festival de Plougastel 2009.

Il est aussi auteur et metteur en scène pour différents humoristes. Il publie chaque semaine des chroniques d'actualité qui font l'objet d'un premier recueil, préfacé par François Morel et illustré par Babouse, intitulé "Guillaume Meurice chronique la société

Depuis septembre 2014 Envoyé (un peu) spécial dans l'émission "Si tu écoutes, j'annule tout" sur France Inter : Le moment Meurice du lundi au vendredi à 17h30 site

Son dernier livre : Cosme - paru 7 mars 2018 Editeur Flammarion

Cosme ou l’histoire d’un fils d’immigrés espagnols, agrégé de rien, pas même bachelier, qui découvre le Graal de la poésie française : le sens caché du sulfureux et mystique poème de Rimbaud, Voyelles. Guillaume Meurice le suit, de son enfance dans les rues de Biarritz à cette quête poétique dans son minuscule appartement parisien, en passant par la délinquance des banlieues chaudes de la capitale, un service militaire à décrypter des messages secrets ; le tout entrecoupé d’heures interminables dans différents clubs d’échecs. Cosme, c’est aussi l’amitié chevillée au corps au gré des rencontres, et la passion des mots qu’il dévore dans ses lectures ou qu’il travaille pour sculpter d’improbables sonnets. Une vie entre passions partagées, infinie solitude, vertiges, long dérèglement des sens. Le récit d’un homme libre. Poète. Voyant ?

Son spectacle : Reprise les MARDIS à 21h au Café de la Gare jusqu'au 27 mars (relâche le 27 février) Et.... 3 dates exceptionnelles les 7, 8 et 9 juin au théâtre LE TRIANON

Son site

