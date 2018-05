Et si on l’écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous…

Hannelore Cayre et Robin Renucci, pour Dans tes rêves 2018 © Radio France / Laurence Garcia

Hannelore Cayre et Robin Renucci

Dans tes rêves, y’a un Robin des Bois qui vole les alexandrins aux poètes pour les distribuer à tous les exclus de la parole. C’est un brigand des mots qui détrousse les éléments de langage des experts pour les donner à tous les dominés de la langue dominante. Dans le royaume de la mondialisation, Le Robin des Bois n’a plus besoin d’épée, la nouvelle bataille est virale.

Dans tes rêves, y’a une femme qui s’ennuie dans son bureau de traductrice de l’Arabe pour la brigade des stups. Elle n’en peut plus d’être payée au black pour écouter toutes ces magouilles glauques. Elle s’appelle Patience et elle est tout sauf patiente. Alors, il lui arrive de mentir, de mal traduire pour sauver la peau d’un dealer ou d’un malfrat. C’est immoral, c’est mal mais Patience c’est la fille cachée de Calamity Jane et de Mère Teresa.

Dans tes rêves, y’a le pays de ton enfance et celui de l’utopie.

Y’a pas de morale à la fin, tout est possible, tu deviens un super héro de la vraie vie

Hannelore Cayre et Robin Renucci, Diptyque pour Dans tes rêves - 2018 © Radio France / Laurence Garcia

Hannelore Cayre

Hannelore Cayre est avocate pénaliste, elle est née en 1963 et vit à Paris. Elle est l’auteur, entre autres, de Commis d’office, Toiles de maître et Comme au cinéma. Elle a réalisé plusieurs courts métrages, et l’adaptation de Commis d’office est son premier long métrage.

Grand Prix de littérature policière - 2017 - Prix Le Point du polar européen - 2017

Ses derniers livres :

La daronne - Paru le 8 mars 2018 Editeur Points,

Patience Portefeux, 53 ans, deux filles, un chien, un fiancé flic et une vieille mère en EHPAD. Patience trime. Patience est traductrice de l'arabe pour le ministère de la Justice. Des milliers d'heures à transcrire des écoutes entre petits dealers et grands bandits. Puis Patience franchit la ligne jaune : elle détourne une montagne de cannabis issue d'un Go Fast. Sans culpabilité ni effroi. Simplement une petite entorse morale. Et encore. Et Patience devient la Daronne.

Commis d'office - Toiles de maître - Ground XO - Paru le 8 mars 2018 Editeur - Points

Je m'appelle Christophe Leibowitz, je suis avocat pénaliste. Souvent commis d'office, je défends les frappes de banlieue et les truands à la petite semaine, les dealers qui n'ont pas le sens du commerce. Je ne pensais pas pouvoir intéresser un proxo cogneur en lui racontant Flaubert, ni même un jour faire évader de Fresnes l'ennemi public numéro un, et pourtant...

Robin Renucci

Robin Renucci découvre le théâtre en participant à des stages de réalisation organisés par des conseillers techniques et pédagogiques de la Jeunesse et des Sports. De 1975 à 1977, Il est élève à l'Atelier-École Charles Dullin, puis au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique dans les classes de Jean-Paul Roussillon, Pierre Debauche, Marcel Bluwal et Antoine Vitez.

Au théâtre, il joue, entre autres, sous la direction de Roger Planchon, Jean Mercure, Marcel Bluwal, Antoine Vitez, Patrice Chéreau, Christian Schiaretti.

Il travaille avec de nombreux réalisateurs au cinéma : Christian de Challonge, Michel Deville, Diane Kurys, Gérard Mordillat, Jean-Charles Tachella, Claude Chabrol, Philippe le Guay, Laurent Heyneman ou encore, Bernardo Bertolucci, Jean-Pierre Mocky et Jean-Paul Salomé. Il réalise Sempre Vivu ! son premier long métrage en 2007.

Il interprète également de nombreux rôles pour la télévision et joue notamment le rôle du médecin dans la série Un village français.

Fondateur et président de L'ARIA en Corse, il y organise depuis 1998 les Rencontres Internationales Artistiques.

Robin Renucci est professeur au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique et Président de l’Association des Centres dramatiques nationaux. Il a été nommé directeur des Tréteaux de France le 2 juillet 2011, où il a notamment mis en scène Mademoiselle Julie de August Strindberg, Le Faiseur de Honoré de Balzac, L’Avaleur de Jerry Sterner et L’Enfance à l’œuvre; Il prépare actuellement la mise en scène de La Guerre des salamandres de Karel Capek.

Actualités de Robin Renucci :

Création de la Guerre des Salamandres / du 10 au 20 juillet 2018 à Villeuneuve-lès-Avignon et en tournée nationale -Site

21e Rencontres Internationales de Théâtre en Corse / ARIA du 4 au 11 août 2018 - Le site

