Et si on l’écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous…

Atiq Rahimi et Frédéric Schiffter

Dans tes rêves, tu passes ton temps au lit à mater Le jour du seigneur et Faites entrer l’accusé, tu adores zapper d’un blabla à l’autre, ça te repose de ta sieste, la cinquième depuis ta grasse mat’, mais quand on aime ne rien faire, on ne compte pas. Surtout pas ta semaine libre de 35 heures à buller sans petit chef de la culpabilité et de la rentabilité.

Dans tes rêves, un maître d’école demande à la classe : dessine-moi un dieu. La petite gamine aux cheveux bleus s’exécute. Un homme forcément, vieux forcément, sage forcément avec une longue barbe blanche forcément. Mais le maître lui conseille de se méfier des forcément et des certitudes. La gamine efface tout, sur sa feuille blanche, elle dessine un papillon qui s’envole sans dieu ni maître d’école.

Dans tes rêves, y’a le pays de ton enfance et celui de l’utopie. Y’a pas de morale à la fin, tout est possible, tu deviens un super héros de la vraie vie. Et si on l’écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous…

REDIFFUSION DU 19 NOVEMBRE 2017 EMISSION

Nouvelle programmation musicale :

O me o my -SON LITTLE

Mutate - JEANNE ADDED J

Je pense à toi - BERNHARI