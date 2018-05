Et si on l’écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous…

Claude Sérillon et Raphaël Mezrahi pour Dans tes rêves - 2018 © Radio France / Laurence Garcia

Claude Sérillon et Raphaël Mezrahi

Dans tes rêves, tu papotes avec De Gaulle sous un chêne centenaire. Tu lui racontes le nouveau monde en marche, l’info en temps réel, la culture du clash, les réseaux pas si sociaux qui parlent encore de lui avec le hashtag mon général. Qu’est-ce que ce vieux machin ? Te demande De Gaulle. Car finalement, c’est vrai, qui de l’arbre centenaire, de twitter ou du gaullisme sera le futur machin de demain…

Dans tes rêves, tu fais des Selfies avec Laurel et Hardy, c’est Tati qui tient la perche du smartphone. Encore un futur vieux machin dont l’obsolescence est déjà programmée. Et toi, tu es le plus heureux des hommes au milieu de ta bande de fantômes qui tirent la langue et s’échappent du cadre.

Dans tes rêves, y’a le pays de ton enfance et celui de l’utopie.

Y’a pas de morale à la fin, tout est possible, tu deviens un super héros de la vraie vie

Claude Sérillon et Raphaël Mezrahi pour Dans tes rêves, diptyque - 2018 © Radio France / Laurence Garcia

Claude Sérillon

Journaliste, notamment à la télévision, Claude Sérillon a aussi publié des essais, des encyclopédies, des romans et des recueils de nouvelles, dont La Conversation (éditions Cent Mille Milliards), finaliste du prix Goncourt de la nouvelle 2017.

Son dernier livre : Un déjeuner à Madrid - Paru le 16 mai 2018 Editeur le Cherche Midi

8 juin 1970, Madrid. Francisco Franco, soixante-dix-sept ans, reçoit Charles de Gaulle, soixante-dix-neuf ans. L'un est au pouvoir de façon implacable depuis trente et un ans, l'autre ne l'est plus depuis un an.

Franco, l'allié des nazis ; de Gaulle, symbole de la Résistance. Tout semble les opposer, pourtant ils se rencontrent à la demande du Général... Pourquoi ce tête-à-tête ? Et pour quelles raisons déjeunent-ils en familiers ? Qu'ont-ils bien pu se dire ?

L'auteur imagine ici l'échange de ces deux hommes peu ordinaires - entre diplomatie et guerre d'ego, dialogue tendu et conversation anodine - et questionne la figure de De Gaulle comme héros, national. Ce déjeuner ne serait-il pas la « faute du Général » ?

Avec Un déjeuner à Madrid, Claude Sérillon nous fait entrer dans les coulisses d'un fait historique méconnu et nous livre un roman aussi ingénieux que passionnant.

Raphaël Mezrahi

Comédien, humoriste

Raphaël Mezrahi est né le 24 mars 1964 à Sousse en Tunisie. En 1965, il s’installe en France à Troyes. Après avoir été représentant de commerce, il entre comme stagiaire à TF1 et travaille d'abord comme documentaliste, puis comme journaliste notamment pour l'émission « Tout est possible » de Jean-Marc Morandini.

Raphaël Mezrahi se fait connaître du grand public en piégeant de nombreuses célébrités. Ces interviews sont d'abord diffusées sur TF1 en 1995 dans l'émission « Osons » de Patrick Sébastien puis de 1996 à 1998 dans « Nulle Part Ailleurs » sur Canal +.

Il rejoint Laurent Ruquier dans l'émission « On va s'gêner » sur Europe 1 puis dans l'émission « On a tout essayé » sur France 2, dès 2001.

Au début des années 2000, sortent en vidéo, des compilations de ses interviews.

En 2002, il joue avec des membres de la bande à Ruquier la pièce « La presse est unanime » puis se lance dans le one-man show. Il crée en mai 2008, au Théâtre du Rond-Point, le spectacle théâtral et musical « Monique est demandée caisse 12 » spectacle qui passe à La Cigale en mai 2010. Parallèlement à ces multiples activités, Raphael Mezrahi joue quelques petits rôles au cinéma ou à la télévision.

En février 2013, le comédien et humoriste organise la première « Nuit de la déprime » aux Folies bergères.

Son dernier spectacle «Ma grand-mère vous adore» s’est joué il y a quelques mois Théâtre du Musée-Grévin à Paris

