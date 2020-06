Le général de Gaulle est un monument national sans lequel il serait impossible de concevoir la France et son histoire. Alors qu'aujourd'hui toutes les forces politiques s'inclinent devant sa statue, 50 ans après sa mort, qu'est-ce qui nous relie encore au personnage ? Comment sa légende s'est-elle construite ?

Comment analyser le mythe de Gaulle ? Ici une photo du général en octobre 1958 © Getty / Loomis Dean / Contributeur

Dans ce premier épisode, plusieurs personnalités apportent leur témoignage quant à l'existence et la permanence de la légende du général de Gaulle. Leur regard permet de rassembler les différentes pièces qui composent ce mythe. Pourquoi le général de Gaulle, apparaît-il comme une des dernières incarnations de la grandeur de la France ?

Comment définir le Gaullisme ? Car il est aussi difficile de caractériser le gaullisme et ses valeurs tant l'homme est lui-même complexe. Son existence reprend à son compte l'héritage d'une France politique profondément divisée quant à son système politique. Si légende il y a, pourrait-ils s'agir du fait que le général est parvenu à incarner, par ses propres expériences, les paradoxes de l'histoire française à lui tout seul et à un certain moment de l'histoire ?

Il a traversé énormément d'évènements historiques qui l'ont placé dans plusieurs positions politiques différentes. La légende descend-elle du consensus qu'il a su créer à différents moments de son existence, tant il a été appuyé par différentes catégories de la population, de juin 1940 à mai 1968 ?

Retour sur les maîtres-mots qui permettent toujours de comprendre les idées de l'homme de Gaulle : l'ordre, l'Etat, la France, le droit, la république, son sens de l'unité de la nation qu'il pensait incarner ?

Quels étaient les lieux qui ont contribué à dessiner le mythe ? Direction la campagne de Colombey où le général aimait se retirer, lieu qui incarne une certaine austérité intrinsèque aux valeurs gaullistes.

Un écrivain qui écrit sa propre légende, notamment via ses Mémoires de guerre. Le général de Gaulle, c'est un imaginaire qu'il a magnifiquement su entretenir par la littérature et l'écriture.

Quel rôle la figure d'un de Gaulle profondément chrétien a-t-elle eu dans le paysage intellectuel et philosophique français ? Faut-il y voir absolument l'incarnation de cet homme de droite, respectant la tradition et l'ordre dont beaucoup se réclament aujourd'hui ?

De Gaulle peint lui-même une toile où la lumière que l'on croit éclairer le tableau vient du tableau lui-même

Pierre Nora, historien

