En compétition pour la Palme d'Or, Tout s'est bien passé de François Ozon était présenté hier à Cannes. Les avis sont partagés sur ce film qui traite de la fin de vie et du suicide assisté.

L'équipe du film Tout s'est bien passé de François Ozon en haut des marches © AFP / CHRISTOPHE SIMON / AFP

Au troisième jour du Festival de Cannes, Laurent Delmas s'interroge sur les avis divergents face à Tout s'est bien passé, le dernier film de François Ozon en lice pour la Palme d'Or qui aborde la douloureuse question de l'euthanasie. Une adaptation réussie selon lui du roman portant le même nom d'Emmanuèle Bernheim qui dépeint la fin de vie de son père. Dans le film, André Dussollier incarne ce père détestable qui va se tourner vers sa fille, interprétée par une Sophie Marceau "absolument impeccable", pour mener à bien sa quête vers le suicide assisté.

Ce thème délicat de la fin de vie avait été salué par la critique quelques semaines plus tôt dans The Father de Florian Zeller avec une approche plus dramatique. Alors que François Ozon, lui, semble avoir voulu s'affranchir du pathos.

"Ozon, fidèle à Bernheim, cherche sans cesse le point de rupture entre le trivial et le douloureux, l'odieux et le sensible, l'inacceptable et l'inévitable".

L'autre fille de ce père malade et tyrannique est jouée par Géraldine Pailhas, est "bluffante de justesse et d'intensité".