Marie Toussaint pense que le droit peut être un outil au service de la transition. Nouveau visage du Parlement européen, elle est une des initiatrices de "l'Affaire du siècle", qui a réuni plus de 2 millions de signatures.

Marie Toussaint © Maxppp / Christophe Morin

Juriste et co-fondatrice de l’ONG "Notre Affaire à Tous", Marie Toussaint est députée européenne EELV. Elle revient sur le succès de l’Affaire du siècle qui a réuni plus de deux millions de signataires et qui met en cause l’inaction climatique de l’État pour le contraindre à agir.

On peut décider que nous, citoyennes et citoyens on récupère le droit et qu’on en fasse un outil pour transformer le monde.

Considérant le droit comme un formidable outil de transformation de la société. Marie Toussaint s’est forgé une conscience et des convictions au sein du monde associatif. Elle milite activement pour la reconnaissance de l’écocide et cherche à engager la responsabilité des entreprises pollueuses.

On a un taux de croissance pour l’écologie cette année qui est assez extraordinaire !

Au coeur de ses combats, on trouve la lutte contre l’exclusion et la promotion d'un monde solidaire, quitte à recourir à la désobéissance civile. Marie Toussaint nous livre également ses sources d’inspiration, à l’image de la juriste Valérie Cabanes, ou bien encore la féministe indienne Vandana Shiva,

Marie Toussaint © Radio France / Antoine Vandeville

D'autres idées pour demain

L'invité de l'invité

L'invité de Marie Toussaint est Nicolas Gradziel, co-fondateur de l’association La Cravate Solidaire, qui distribue des costumes et tailleurs pour accompagner et favoriser l'accès à l'emploi.

"La dernière fois que..." de Léa Minod

Cette semaine, le reportage de Léa Minod porte sur le thème suivant : « La dernière fois que j’ai stocké des données en ligne», à travers l’exemple de Vanessa qui a décidé de réduire son emprunte numérique.

"Dans le rétro" de Camille Dufétel

La chronique de Camille Dufétel, rédactrice en chef d’ID (www.infodurable.fr) aborde la question de la production des déchets, à travers la réparation, et les avantages que cette solution remise au goût du jour permet.