Audrey Pulvar évoque ses engagements en faveur du climat et de la justice sociale, ainsi que le nouveau projet qu’elle dirige en Afrique : AfricanPattern.

Audrey Pulvar © Getty

Après une enfance en Martinique, Audrey Pulvar a été successivement journaliste, polémiste, patronne de rédaction et animatrice de radio (notamment sur France Inter). Au cours de cette vie médiatique, notre invitée a souvent pris la défense des plus fragiles et des discriminés. Et désormais l'environnement, un nouveau marqueur pour cette femme libre.

Il est inimaginable de mettre en oeuvre des solutions de transition écologique sans se poser la question de la justice sociale

C’est au lendemain des élections présidentielles de 2017, qu'Audrey décide de s’investir pleinement dans le combat écologique. Débute alors une nouvelle forme d’engagement, puisqu’elle se met au service de la Fondation Nicolas Hulot dont elle assurera la présidence pendant près de deux ans, avec cet objectif: lier la question écologique à la lutte contre les inégalités sociales.

L’idée est de modéliser les habitudes de vie des populations africaines pour en faire une plateforme de politiques publiques

Avec le lancement d’un fonds de dotation, AfricanPattern, Audrey Pulvar souhaite désormais faire de l’Afrique le continent des solutions. Son objectif est le suivant : élaborer un nouveau modèle de développement économique et social durable, à partir des savoir faire africains, pour les africains et par les africains.

D'autres idées pour demain

L'invitée de l'invité

L'invitée d’Audrey Pulvar est Sivi Malukisa, CEO de la société Manitech, qui propose des produits alimentaires issus de l’agriculture locale.

"La dernière fois que..." de Léa Minod

Le reportage de Léa Minod porte sur le thème suivant : « La dernière fois que j’ai utilisé ma voiture », à travers l’exemple de Denise qui n’utilise plus sa voiture depuis une dizaine d’années.

"Dans le rétro" de Camille Dufétel

Cette semaine, la chronique de Camille Dufétel, rédactrice en chef d’ID (www.linfodurable.fr) aborde le retour en force de la consigne, qui évite de recycle en réutilisant.