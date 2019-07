Yannick Jadot évoque le chemin qui l'a mené à l'écologie. Quelques mois après un succès (presque) inattendu aux élections européennes, notre invité livre sa vision d'une société en transition.

Yannick Jadot © Getty

Figure incontournable depuis le 26 mai 2019, notre invité s’affirme comme le nouveau porte parole de l’écologie politique en France. À présent, il s’agit pour lui de confirmer la dynamique observée lors de ce scrutin, et surtout la confiance que la jeunesse a pu accorder à Europe Écologie - Les Verts.

Ce qui est très satisfaisant, c’est que l’écologie a été le grand thème de cette campagne électorale, tout le monde s’en est emparé

Après avoir dirigé plusieurs campagnes de l’organisation internationale Greenpeace, Yannick Jadot vante les mérites d’un projet collectif. Il insiste sur la nécessité d’oeuvrer à la réconciliation de la société avec la nature, fustige les pratiques des constructeurs automobiles et plaide pour une transition à l'échelle européenne.

Pour moi, l’écologie c’est à la fois de la protection et de la projection

Et lorsqu’il quitte ses habits d’homme politique, notre invité se remémore son enfance à la campagne, où Romain Gary joue, pour Yannick Jadot, un rôle fondateur. Lectures et promenades en forêt l'amènent à considérer que l’écologie passe avant tout par la beauté de la nature, et que la transition ne doit culpabiliser aucun citoyen.

Yannick Jadot © Radio France / Antoine Vandeville

D'autres idées pour demain

L'invitée de l'invité

L'invité de Yannick Jadot est Antidio Citores, porte-parole de la fondation Surfrider Europe, qui travaille à la protection du milieu marin et des personnes qui en jouissent.

"La dernière fois que..." de Léa Minod

Cette semaine, le reportage de Léa Minod porte sur le thème suivant : « La dernière fois que j’ai utilisé des couches jetables», à travers l’exemple de Stéphanie qui n’utilise plus de couches jetables.

"Dans le rétro" de Camille Dufétel

Cette semaine, la chronique de Camille Dufétel, rédactrice en chef d’ID (www.linfodurable.fr) aborde la problématique des produits d’entretien, à travers la fabrication des produits ménagers, et les avantages que cette solution remise au goût du jour permet.