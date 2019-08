Aujourd’hui, Pablo Servigne évoque ses travaux scientifiques et les pistes de réflexions qu'il suggère autour de cette idée que notre civilisation pourrait disparaître, pour laisser place à un autre modèle de société.

Pablo Servigne © Maxppp / Guillaume Bonnefont

Ingénieur agronome de formation et spécialiste du thème de l’effondrement, Pablo Servigne nous parle de la discipline transdisciplinaire qu’il développe dans ses travaux et conférences : la collapsologie. Son dernier livre, publié aux éditions Le Seuil et intitulé « Une autre fin du monde est possible » est sorti en 2018.

Je souffrais de lire toutes ces publications scientifiques

Docteur en biologie, c’est une thèse consacrée aux fourmis qui conduit Pablo Servigne à s’intéresser à la question écologique, qu'il aborde fort de son savoir sur les sociétés animales, organisées en communautés et fondées sur l’entraide. Il s’applique, à travers un constat lucide, voire douloureux, à essayer d’imaginer ce que pourrait être le monde et la civilisation de demain.

Le problème avec cette question de l'effondrement, c'est que cela rend fou d'y penser mais aussi de ne pas y penser !

Comment s'organiser après l'acquisition de ce savoir parfois difficile à admettre ? Pablo Servigne se refuse à dire qu'il n'y a plus rien à faire, en insistant sur l'urgence de l'action collective et de l'apparition de nouveaux récits.

Pablo Servigne © Radio France / Antoine Vandeville

D'autres idées pour demain

L'invité de l'invité

L'invité de Pablo Servigne est Yvan Saint-Jours, responsable de la publication du nouveau magazine-livre Yggdrasil, qui se présente comme le dernier magazine avant la fin du monde.

"La dernière fois que..." de Léa Minod

Cette semaine, le reportage de Léa Minod porte sur le thème suivant : « La dernière fois que j’ai habité dans un appartement», à travers l’exemple de Jean-Luc qui a décidé de vivre en complète autonomie.

"Dans le rétro" de Camille Dufétel

La chronique de Camille Dufétel, rédactrice en chef d’ID (www.linfodurable.fr) aborde la problématique de la fast fashion, à travers la mode éthique et durable, et les avantages que cette solution permet.